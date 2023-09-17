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Госдума о возможности блокировки YouTube, иск Калифорнии к нефтяным гигантам: главное 17 сентября

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В Госдуме сообщили о невозможности блокировки YouTube до появления равнозначной замены, Россия поставила рекордное число удобрений в США, а власти Калифорнии судятся с нефтяными гигантами из-за климата. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Госдума о возможности блокировки YouTube, иск Калифорнии к нефтяным гигантам: главное 17 сентября

Мир

  • США нарастили закупки российских удобрений до рекордных $944 млн в январе – июле 2023 года. Россия — второй крупнейший поставщик удобрений в страну после Канады (РИА).
  • Новым командиром МКС станет астронавт ESA Андреас Могенсен, первый датчанин на этой должности. Он сменит на этой должности космонавта «Роскосмоса» Сергея Прокопьева.
  • Крупнейший производитель шампанского LVMH заявила о снижении спроса на дорогое шампанское после бума, связанного с «чувством удовольствия от мести» после окончания пандемии.
  • В Турции ожидают повышение ключевой ставки с 25 до 30% на следующей неделе (TRTHaber).

Россия

  • Блокировки YouTube в России не будет без появления полноценной «адекватной и полноценной замены» в отечественных аналогах, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам политика, такой «пока нет, ключевое слово тут — пока».
  • Второй год рекордного урожая пшеницы укрепил статус РФ как экспортера «номер один», считает Bloomberg.
  • Стоимость новостроек в российских городах-миллионниках выросла сразу на 3,6% в сентябре — это крупнейшее месячное увеличение цены с марта 2022 года. Эксперты ожидают продолжение роста.
  • Почти две трети (62%) россиян не планируют идти в отпуск этой осенью. Среди респондентов до 34 лет доля желающих работать всю осень еще выше — 72%.
  • Между Россией и КНДР в ближайшее время может быть налажено полноценное авиасообщение, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

Климат

  • Греция выделит дополнительные €300 млн на борьбу с последствиями изменения климата, признав масштаб проблемы для страны.
  • Власти Калифорнии подали в суд на Shell, BP и другие крупные нефтяные компании, обвинив их в преуменьшении рисков для климата, связанных с топливом (Reuters).

Фото: Unsplash

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