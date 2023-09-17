В Госдуме сообщили о невозможности блокировки YouTube до появления равнозначной замены, Россия поставила рекордное число удобрений в США, а власти Калифорнии судятся с нефтяными гигантами из-за климата. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Госдума о возможности блокировки YouTube, иск Калифорнии к нефтяным гигантам: главное 17 сентября