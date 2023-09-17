Датский космонавт Могенсен станет новым командиром МКС вместо россиянина Прокопьева

Космонавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен станет новым командиром Международной космической станцией (МКС) в связи с возвращением на Землю нынешнего командира — астронавта «Роскосмоса» Сергея Прокопьева.

«Следующие 12 дней мы будем на борту вдесятером, пока "Союз МС-23" с Фрэнком [Рубио], Сергеем [Прокопьевым] и Дмитрием [Петелиным] не покинет станцию. В тот же момент официально начнется 70-я долгосрочная экспедиция, и я приму на себя обязанности командира МКС», — написал Могенсен в своем X-аккаунте.

46-летний Могенсен станет первым в истории датчанином, принявшим обязанности командира МКС.

Нынешний командир станции Сергей Прокопьев прибыл на МКС 21 сентября 2022 года в рамках миссии корабля «Союз МС-22» с коллегой по «Роскосмосу» Дмитрием Петелиным и космонавтом NASA Франсиско Рубио.

Экипаж корабля должен был провести в космосе полгода, но из-за повреждения «Союза» в декабре миссию продлили еще на полгода. На замену поврежденном кораблю в беспилотном режиме на станцию прибыл космический аппарат «Союз МС-23». Возвращение Прокопьева, Петелина и Рубио на Землю планируется на 27 сентября.