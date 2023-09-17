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Датский космонавт Могенсен станет новым командиром МКС вместо россиянина Прокопьева

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Космонавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен станет новым командиром Международной космической станцией (МКС) в связи с возвращением на Землю нынешнего командира — астронавта «Роскосмоса» Сергея Прокопьева.

Датский космонавт Могенсен станет новым командиром МКС вместо россиянина Прокопьева

«Следующие 12 дней мы будем на борту вдесятером, пока "Союз МС-23" с Фрэнком [Рубио], Сергеем [Прокопьевым] и Дмитрием [Петелиным] не покинет станцию. В тот же момент официально начнется 70-я долгосрочная экспедиция, и я приму на себя обязанности командира МКС», — написал Могенсен в своем X-аккаунте.

46-летний Могенсен станет первым в истории датчанином, принявшим обязанности командира МКС.

Нынешний командир станции Сергей Прокопьев прибыл на МКС 21 сентября 2022 года в рамках миссии корабля «Союз МС-22» с коллегой по «Роскосмосу» Дмитрием Петелиным и космонавтом NASA Франсиско Рубио.

Экипаж корабля должен был провести в космосе полгода, но из-за повреждения «Союза» в декабре миссию продлили еще на полгода. На замену поврежденном кораблю в беспилотном режиме на станцию прибыл космический аппарат «Союз МС-23». Возвращение Прокопьева, Петелина и Рубио на Землю планируется на 27 сентября.

Фото: ESA

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