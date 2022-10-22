Видео в 8K, новый Wi-Fi и нейросети: главные тренды с выставки IBC-2023 в Амстердаме

В IBC участвуют лидеры контентных технологий, оборудования и телевизионных продуктов из 170 стран мира. Выставка существует уже более десяти лет, стартовала в 2009-м. За эти годы на ней презентовали технологии 5G, облачные продукты и не только.

Ежегодно мероприятие посещает более 25 тысяч человек. Основные партнёры и организаторы — гиганты вроде Google, Sony, Dolby, Fraunhofer, Microsoft и Amazon.

В 2019 году выставку переносили из-за пандемии, в 2021-м провели онлайн-встречу, а в этом сентябре все наконец встретились лично: собралось более 37 тысяч гостей и более 250 спикеров со всего мира.

Тренд на «умный» дом

Почти все тренды этого года — про «умный» дом: это один из векторов развития потребления.

Рынок каждый год растёт кратно, в начале 2022-го Научно-технический центр Главного радиочастотного центра (НТЦ ГРЧЦ) прогнозировал, что через три года в России продажи устройств для «умного» дома вырастут с $1,2 млрд в 2021 году до $2,7 млрд.

Спрос на технологию связывают с пандемией: люди стали чаще проводить время дома и задумались о комфорте или уезжают на дачу и устанавливают там «умные» камеры для безопасности.

Также производители и операторы считают, что телевидение может стать одним из главных драйверов технологий «умного» дома.

ТВ — давно в сознании людей, это хорошая и привычная точка для новых технологий и решений. Например, по не могу можно не только смотреть сериалы, но и включать свет или домофон.

В общем, всё на IBC вертелось вокруг этой темы. Разберём тренды по пунктам.

1. Экологичность

Большинство решений сделаны из перерабатываемого пластика и с солнечными панелями — некоторые устройства благодаря энергоэффективным чипам могут использовать солнечные батареи даже в помещении (и больше никаких сменных батареек!). Такие датчики работают без подзарядки десятки лет.

Операторы и производители активно развивают эко-направление, так как получают дотации от государства за использование перерабатываемых материалов.

Вот, например, трансмиттер от оператора Rohde & Schwarz. Он умеет раздавать 5G-интернет и снижает затраты на электроэнергию на 15% — за счёт чего сокращаются выбросы углекислого газа.

Источник: IBC2023

2. Альтернативы ТВ-устройствам

Стартапы разрабатывают «умные» портативные проекторы с аккумуляторами. В отличие от огромного экрана на стене, проектор можно таскать из комнаты в комнату и даже взять с собой в путешествие.

Качество картинки уже вышло на достойный уровень и с каждым годом только улучшается.

Mi Smart Projector 2 Pro. Источник: Xiaomiui

3. Пульты управления с экранами

Часто пользователи сталкиваются с проблемой, что у них куча устройств для «умного» дома — и у каждого свой аксессуар для управления.

Поэтому инженеры разработали пульты, которые объединяют в одну консоль устройства с разными интерфейсами. Они уже опережают по технологичности и универсальности тач-пульты от Apple.

Вот как это выглядит на практике.

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4. Видео и изображения в 8K

Мы только-только привыкли к 4К, как инженеры уже выкатывают 8К. Это, конечно, здорово, но пока что не все понимают, что делать с этим трендом: качество крутое, но глаза уже практически не видят разницы.

Другой барьер к распространению — малое количество контента даже в формате 4К.

Камера V-Raptor XL, которая может снимать и стримить в 8K. Источник: IBC2023

5. Нейросети для апгрейда контента

Нейросети уже умеют дорисовывать видео в SD-качестве до HD. Или, например, улучшать ТВ-передачи спустя время после трансляции. Технология рабочая: на YouTube есть множество роликов, улучшенных нейросетями. Осталось поставить это на поток.

Это актуально и для России. Недавно команда MTS AI внедрила в стриминговый сервис Kion две «умные» функции — для автоматического пропуска титров и повторяющихся сцен и для апскейлинга картинки до 4K.

Для этого разработчики использовали компьютерное зрение и нейросети.

Пример улучшения качества видео. MTS

6. Wi-Fi 7 и новые роутеры

Wi-Fi 7 анонсировали в начале 2022 года. Разработчики заявляют, что он станет полноценной заменой проводного интернета и сможет обеспечить скорость в 30 Гбит/с.

«Седьмой» Wi-Fi может поддерживать многопользовательские приложения AR/VR, облачные игры, звонки в разрешении 4K и стриминг в 8К. А главное — стабильную работу всех устройств «умного» дома. Уже есть страны и компании, которые разворачивают у себя такую сеть.

Первый в мире роутер с Wi-Fi 7, представленный в Китае. Magic BE18000 поддерживает скорость до 18 Гбит/сек. Фото: H3C

7. Образовательный VR-контент

Корейские школьники уже несколько лет получают знания с помощью VR-технологий; то, что раньше считалось развлечением, сегодня помогает во многих областях.

Тренд на виртуальную учёбу начался в пандемию, когда многие сидели дома и детям было трудно сосредоточиться перед компьютером.

PlayStation VR2. Источник: ixbt.com

8. Секьюрность и автоматизация технологий «умного» дома

Появляются новые протоколы защиты домашних технологий: даже если интернет вдруг пропал, управление гаджетами остается доступным.

Так, недавно официально запустили новый стандарт Matter — по нему будут работать все самые популярные устройства для «умного» дома в единой экосистеме и с упрощённой настройкой по защите данных.





HomePod Mini от Apple тоже будут работать по сертификату Matter. Источник: The Verge

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9. Персонализированная реклама

Её можно встроить прямо в поток контента. Оператор контента тут — решающая сторона: он видит, чем вы пользуетесь и что смотрите, собирает данные и предлагает релевантные продукты.

Это хороший тренд для b2b-сектора. Но в России в рамках законодательства такое вряд ли возможно.

Что в итоге

Опыт прошлых лет показывает, что технологии, представленные, например, в 2019 году, — полностью либо частично запущены даже на российском рынке.

Решения, представленные на IBC, — логическое развитие телевизионных сервисов, а успешные запуски у европейский и американских операторов только подтверждают правильное направление развития.

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Фото на обложке: Предоставлено автором