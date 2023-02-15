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Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект

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Алексей Евдокимов
Алексей Евдокимов

Административный менеджер ООО «Эгис-Рус»

Анастасия Удальцова

Экологичный «зеленый» офис — цель, на пути к которой потребуется решить огромное количество задач. И далеко не все из них будут напрямую связаны с «зеленой» темой. 

Так, в ООО «Эгис-Рус» смогли улучшить состояние сотрудников, провести цифровизацию и внедрить умные технологии для склада и кухни. Алексей Евдокимов, административный менеджер компании, поделился этим опытом.

Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект

Экологические проекты, которые удалось внедрить:

  1. Энергия
  2. Вода
  3. Отходы
  4. Офисная бумага и принтеры
  5. Офис с приставкой «эко»
  6. Комфорт и настроение сотрудников

 

Немного предыстории

Мы переехали в наш офис на Ярцевской улице в конце декабря 2021 года, но программа «Зеленый офис» была запущена в нашей компании задолго до этого.

Предлагаем не акцентировать внимание на аспектах выбора — ведь куда интереснее рассказывать не о том, что было сделано в офисном здании до нас, а об экологических проектах, которые мы инициировали и реализовали уже сами. 

 

Энергия

Задача

Снизить потребление энергии, поскольку оно не всегда соответствовало ожидаемому. 

 

Решение

Мы начали с изучения накопленного опыта:

  • пообщались с зарубежными коллегами и узнали, как они снижают энергопотребление в своих офисах; 
  • посоветовались с дизайнерами проекта (к слову, в их портфолио уже были энергоэффективные кейсы); 
  • изучили тематические паблики (proffadmin, Ассоциация «Объединение АХП»). 

Это позволило лучше понять, с чего начинать и куда двигаться дальше.

Что мы сделали для снижения энергопотребления:

  1. Перешли на офисную технику с классом энергопотребления А и выше. Предпочтение отдавалось моделям с маркировкой EnergyStar — это было гарантией, что перед нами действительно энергоэффективный продукт. 
  2. Отказались от ламп дневного света в пользу LED-светильников, в два раза более экономичных. Визуально разницы никакой (температура и интенсивность освещения остались такими же), а вот расходы энергии существенно сократились. 
  3. Поставили датчики движения, чтобы не жечь свет, если сотрудников в помещении нет. Особенно удобно для кладовых, кухни, переговорных помещений. 
  4. Установили мастер-кнопку, которая позволяет отключать весь свет в офисе одной клавишей. 

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Совет тем, кто хочет использовать подобное устройство в своем офисе: 

  • предусматривайте установку мастер-выключателя до сборки электрического щита; 
  • заранее подумайте, какие световые и розеточные группы хотите вывести на мастер-кнопку, и сообщите об этом электрику. 

Иначе процесс будет несколько более трудоемким. 

Результаты нас порадовали: только за 2022 год потребление электричества на одного человека в месяц в нашем офисе снизилось почти вдвое — с 101 кВт/ч до 58 кВт/ч. Учитывая низкую трудоемкость и сравнительно небольшие затраты на каждом этапе (офисную технику нам нужно было покупать в любом случае), такие показатели особенно приятны.

 

Вода

Задача

Повысить качество питьевой воды и снизить потребление технической воды, не создавая неудобств для сотрудников. 

 

Решение

Для подготовки питьевой воды мы установили в офисе диспенсер Brita-Vivreau. Кроме хорошего уровня фильтрации, он работает на экологическом хладагенте, что было для нас достаточно серьезным аргументом. К тому же это устройство с низким энергорасходом. 

Для туалетных комнат мы приобрели сантехнику с регулируемым расходом воды (нормальный и экономичный на разных кнопках). Поскольку многие члены нашей команды придерживаются принципов экологической ответственности и стараются умеренно расходовать воду в быту, они чаще пользуются экономичным режимом. 

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С другой стороны, полностью отказываться от привычного режима тоже не целесообразно. Поэтому всем, кто присматривается к подобным решениям, мы советуем обратить внимание именно на системы с возможностью настройки: с ними вы в любом случае будете тратить меньше воды, чем при использовании обычных приборов, однако при этом у части сотрудников не возникнет недовольства, что «воды мало, и она медленно течет».

Для минимизации протечек все помещения с подводом воды оборудованы системой «Нептун», которая автоматически перекрывает подачу при падении давления в трубах. 

 

Отходы

Задача

Уменьшить количество отходов, в первую очередь пластиковых. 

 

Решение

До 2019 года наша компания закупала порядка 21 тыс. бутылок питьевой воды в год. И хотя мы всегда старались сдавать оставшуюся пластиковую тару на переработку, с таким количеством отходов нужно было что-то делать. 

В итоге мы решили полностью отказаться от воды в такой упаковке и стали использовать для личных нужд воду, полученную из системы централизованного водоснабжения и прошедшую несколько стадий подготовки. 

Был ли такой переход сложным? Пожалуй, нет. Офисные сотрудники быстро оценили достоинства проточной системы (главное — не брать самый дешевый кулер с некачественными фильтрами), а для мероприятий мы используем воду в стекле. 

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Стекло не оказывает токсического воздействия на организм, поскольку, в отличие от некоторых видов полимеров, не содержит бисфенол А. 

Еще один потенциальный источник загрязнения пластиком — одноразовая посуда — постепенно заменяется многоразовой. 

В 2022 году нам удалось сократить использование одноразовой посуды:

  • на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (74,3 тыс. штук против 110,6 тыс. штук), 
  • на 53% — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

Дополнительной мотивацией стали позитивные отзывы сотрудников. Мы видим, что они очень любят пользоваться красивыми фарфоровыми тарелками и стараются обращаться с ними максимально бережно.

Очевидные моменты, такие как установка контейнеров для сбора батареек, мы, разумеется, тоже предусмотрели. 

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По нашему опыту, сотрудники про них не забывают — каждые шесть месяцев мы сдаем на переработку 15-17 кг батареек. 

Главное: если в вашей компании есть сотрудники, работающие вне офиса и бывающие в нем лишь проездом (например, торговые представители), не забудьте проинформировать их об этой опции. 

Мы также сдаем на переработку макулатуру (за 2021-2022 годы набралось около 5,8 тонн) и офисную технику с истекшим сроком службы. 

 

Офисная бумага и принтеры

Задача 

Рационализировать подход к использованию офисной техники; сократить расход бумаги и комплектующих.

 

Решение

Мы начали с ревизии принтеров: посмотрели, сколько устройств у нас есть, какие из них используются чаще, а какие — реже. 

По итогу выяснилось, что:

  • принтеров у нас слишком много;
  • практически все из них в дополнение к этому подключены к сети и в режиме non stop потребляют энергию.

В результате мы отказались примерно от 20 устройств. Оборудование с истекшим сроком службы направили на переработку, а исправное — на безвозмездной основе передали нуждающимся в рамках благотворительных проектов. 

Так мы: 

  • сократили отходы (картриджи), 
  • снизили количество распечаток и энергопотребление. 

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Принципиальным новшеством стало внедрение системы печати по карточкам:

  • она предотвращает нецелевое использование принтеров (мы таким образом сократили расход бумаги на 12-15%), 
  • обеспечивает конфиденциальность информации, так как исключает возможность распечатки без ведома автора и оставление распечатанных копий без присмотра. 

Для компаний с большим штатом сотрудников или серьезными требованиями к безопасности — очень хороший вариант. 

Существенно сократить расход бумаги удалось в том числе за счет: 

  1. Перехода с печатных рекламных материалов на электронные.
  2. Введения системы электронного документооборота.
  3. Использования электронных маршрутных листов (это снизило так же и транспортные расходы).
  4. Упрощения процесса авансовых отчетов. 

По нашим подсчетам, за 7 месяцев 2022 года нам удалось сократить потребление офисной бумаги на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 785 кг бумаги формата А4). 

На переработку в 2021-2022 финансовом году передано 5040 кг бумаги. 

 

Офис с приставкой «эко»

Задача

Повысить экологичность мебели и интерьерных решений, использованных при оформлении офиса.

 

Решение

Мы реализовали проекты совместно со специалистами архитектурно-дизайнерского бюро:

  1. Для напольного покрытия мы положили экологичную ковровую плитку modulyss. Ее ключевая особенность — подложка Cradle to Cradle Certified Gold, предназначенная для вторичной переработки. Пряжа, из которой изготовлены ковры Econyl — выловленные из океана и переработанные сети.
  2. Кабинет директора был облицован экошпоном, произведенным по «зеленым» технологиям (без использования хлора и химических соединений, которые могут представлять опасность для человека и окружающей среды). 
  3. В помещениях для переговоров и коллабораций используются изделия локального производителя, которые обеспечивают дополнительный акустический комфорт.
  4. Все кабинеты были оснащены подвесными потолками с перфорацией, снижающими уровень шума. Сам материал, из которого изготовлены панели, тоже экологичный. 
  5. В open-space пространстве мы применили решение Ecophon. Это экологически чистые панели, улучшающие микроклимат внутри помещения с точки зрения визуального и акустического восприятия.

 

Комфорт и настроение сотрудников

Задача

Обеспечить здоровье и хорошее самочувствие людей, которые работают в офисном помещении — в полном соответствии с существующими «зелеными» стандартами. 

 

Решение

Нам нужно было добиться того, чтобы в новом офисе сотрудники компании чувствовали себя хорошо сразу на трех уровнях: 

  1. Физическом
  2. Психологическом
  3. Социальном

Поэтому проект офиса разрабатывался с учетом коммуникаций между подразделениями, пожеланий всех членов команды и корпоративной культуры компании. После сбора пожеланий в дело вступили профессиональные архитекторы. В общей сложности они предложили пять проектов, из которых мы выбрали один — и потом реализовали. 

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О чем мы спрашивали в первую очередь: 

  • Предпочтительные цветовые решения в оформления. Большинство сотрудников проголосовали за светлый дизайн с неизменными синими элементами, которые ассоциируются с брендом. 
  • Дословно: «Что бы вы хотели реализовать для того, чтобы работать было комфортнее?» 

Чаще всего говорили о том, чтобы снизить уровень фонового шума — чтобы даже несмотря на внушительное количество сотрудников и общую оживленную атмосферу в большом офисе было приятно и тихо. Для этого мы использовали напольные звукопоглощающие покрытия, которые установили в перегородках между столами. 

Однако самое необычное решение нашли для переговорных комнат, где шумопоглощающие материалы легли в основу креативных инсталляций — объемных фигур и других элементов декора.

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Помимо создания новых точек визуального притяжения, такой шаг действительно повысил уровень акустического комфорта в помещениях. Вместе с дизайном офиса мы трансформировали и стиль работы в этом пространстве. 

Концепция Activity Based, которую мы применили, предполагает: 

  • наличие как закрепленных, так и незакрепленных рабочих мест — чтобы сотрудники могли находиться там, где им наиболее комфортно;
  • использование системы бронирования рабочих и парковочных мест в режиме онлайн;
  • существенное увеличение количества переговорных комнат;
  • создание зон для концентрации и неформального общения.

 

Заключение

Мы очень довольны и новым «зеленым» офисом, и теми экологическими показателями, которых нам удалось добиться. 

В 2023 году мы будем преследовать еще более амбициозные цели: еще на 40% сократить использование изделий из пластика и на 10% — офисной бумаги. 

Достижению этих результатов должно способствовать создание системы экологического менеджмента, в соответствии, с которой мы уже сейчас организовываем свою внутреннюю и внешнюю экологическую деятельность. Надеемся, что к концу года мы сможем рассказать об эффективном устойчивом развитии еще больше. 

 

Фото на обложке: Shutterstock / Ground Picture

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