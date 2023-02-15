Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект

Так, в ООО «Эгис-Рус» смогли улучшить состояние сотрудников, провести цифровизацию и внедрить умные технологии для склада и кухни. Алексей Евдокимов, административный менеджер компании, поделился этим опытом.

Экологичный «зеленый» офис — цель, на пути к которой потребуется решить огромное количество задач. И далеко не все из них будут напрямую связаны с «зеленой» темой.

Экологические проекты, которые удалось внедрить:

Немного предыстории

Мы переехали в наш офис на Ярцевской улице в конце декабря 2021 года, но программа «Зеленый офис» была запущена в нашей компании задолго до этого.

Предлагаем не акцентировать внимание на аспектах выбора — ведь куда интереснее рассказывать не о том, что было сделано в офисном здании до нас, а об экологических проектах, которые мы инициировали и реализовали уже сами.

Энергия

Задача

Снизить потребление энергии, поскольку оно не всегда соответствовало ожидаемому.

Решение

Мы начали с изучения накопленного опыта:

пообщались с зарубежными коллегами и узнали, как они снижают энергопотребление в своих офисах;

посоветовались с дизайнерами проекта (к слову, в их портфолио уже были энергоэффективные кейсы);

изучили тематические паблики (proffadmin, Ассоциация «Объединение АХП»).

Это позволило лучше понять, с чего начинать и куда двигаться дальше.

Что мы сделали для снижения энергопотребления:

Перешли на офисную технику с классом энергопотребления А и выше. Предпочтение отдавалось моделям с маркировкой EnergyStar — это было гарантией, что перед нами действительно энергоэффективный продукт. Отказались от ламп дневного света в пользу LED-светильников, в два раза более экономичных. Визуально разницы никакой (температура и интенсивность освещения остались такими же), а вот расходы энергии существенно сократились. Поставили датчики движения, чтобы не жечь свет, если сотрудников в помещении нет. Особенно удобно для кладовых, кухни, переговорных помещений. Установили мастер-кнопку, которая позволяет отключать весь свет в офисе одной клавишей.

Читайте также: Идеи для бизнеса, которые пока не реализованы в России

Совет тем, кто хочет использовать подобное устройство в своем офисе:

предусматривайте установку мастер-выключателя до сборки электрического щита;

заранее подумайте, какие световые и розеточные группы хотите вывести на мастер-кнопку, и сообщите об этом электрику.

Иначе процесс будет несколько более трудоемким.

Результаты нас порадовали: только за 2022 год потребление электричества на одного человека в месяц в нашем офисе снизилось почти вдвое — с 101 кВт/ч до 58 кВт/ч. Учитывая низкую трудоемкость и сравнительно небольшие затраты на каждом этапе (офисную технику нам нужно было покупать в любом случае), такие показатели особенно приятны.

Вода

Задача

Повысить качество питьевой воды и снизить потребление технической воды, не создавая неудобств для сотрудников.

Решение

Для подготовки питьевой воды мы установили в офисе диспенсер Brita-Vivreau. Кроме хорошего уровня фильтрации, он работает на экологическом хладагенте, что было для нас достаточно серьезным аргументом. К тому же это устройство с низким энергорасходом.

Для туалетных комнат мы приобрели сантехнику с регулируемым расходом воды (нормальный и экономичный на разных кнопках). Поскольку многие члены нашей команды придерживаются принципов экологической ответственности и стараются умеренно расходовать воду в быту, они чаще пользуются экономичным режимом.

С другой стороны, полностью отказываться от привычного режима тоже не целесообразно. Поэтому всем, кто присматривается к подобным решениям, мы советуем обратить внимание именно на системы с возможностью настройки: с ними вы в любом случае будете тратить меньше воды, чем при использовании обычных приборов, однако при этом у части сотрудников не возникнет недовольства, что «воды мало, и она медленно течет».

Для минимизации протечек все помещения с подводом воды оборудованы системой «Нептун», которая автоматически перекрывает подачу при падении давления в трубах.

Отходы

Задача

Уменьшить количество отходов, в первую очередь пластиковых.

Решение

До 2019 года наша компания закупала порядка 21 тыс. бутылок питьевой воды в год. И хотя мы всегда старались сдавать оставшуюся пластиковую тару на переработку, с таким количеством отходов нужно было что-то делать.

В итоге мы решили полностью отказаться от воды в такой упаковке и стали использовать для личных нужд воду, полученную из системы централизованного водоснабжения и прошедшую несколько стадий подготовки.

Был ли такой переход сложным? Пожалуй, нет. Офисные сотрудники быстро оценили достоинства проточной системы (главное — не брать самый дешевый кулер с некачественными фильтрами), а для мероприятий мы используем воду в стекле.

Читайте по теме: Как сделать офис eco-friendly: 7 простых шагов

Стекло не оказывает токсического воздействия на организм, поскольку, в отличие от некоторых видов полимеров, не содержит бисфенол А.

Еще один потенциальный источник загрязнения пластиком — одноразовая посуда — постепенно заменяется многоразовой.

В 2022 году нам удалось сократить использование одноразовой посуды:

на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (74,3 тыс. штук против 110,6 тыс. штук),

на 53% — по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Дополнительной мотивацией стали позитивные отзывы сотрудников. Мы видим, что они очень любят пользоваться красивыми фарфоровыми тарелками и стараются обращаться с ними максимально бережно.

Очевидные моменты, такие как установка контейнеров для сбора батареек, мы, разумеется, тоже предусмотрели.

Читайте по теме: День эколога: как российские компании помогают оберегать окружающую среду

По нашему опыту, сотрудники про них не забывают — каждые шесть месяцев мы сдаем на переработку 15-17 кг батареек.

Главное: если в вашей компании есть сотрудники, работающие вне офиса и бывающие в нем лишь проездом (например, торговые представители), не забудьте проинформировать их об этой опции.

Мы также сдаем на переработку макулатуру (за 2021-2022 годы набралось около 5,8 тонн) и офисную технику с истекшим сроком службы.

Офисная бумага и принтеры

Задача

Рационализировать подход к использованию офисной техники; сократить расход бумаги и комплектующих.

Решение

Мы начали с ревизии принтеров: посмотрели, сколько устройств у нас есть, какие из них используются чаще, а какие — реже.

По итогу выяснилось, что:

принтеров у нас слишком много;

практически все из них в дополнение к этому подключены к сети и в режиме non stop потребляют энергию.

В результате мы отказались примерно от 20 устройств. Оборудование с истекшим сроком службы направили на переработку, а исправное — на безвозмездной основе передали нуждающимся в рамках благотворительных проектов.

Так мы:

сократили отходы (картриджи),

снизили количество распечаток и энергопотребление.

Читайте также: RegTech по-русски: как поменялся рынок распознавания документов за последние недели и какие решения нужны отрасли?

Принципиальным новшеством стало внедрение системы печати по карточкам:

она предотвращает нецелевое использование принтеров (мы таким образом сократили расход бумаги на 12-15%),

обеспечивает конфиденциальность информации, так как исключает возможность распечатки без ведома автора и оставление распечатанных копий без присмотра.

Для компаний с большим штатом сотрудников или серьезными требованиями к безопасности — очень хороший вариант.

Существенно сократить расход бумаги удалось в том числе за счет:

Перехода с печатных рекламных материалов на электронные. Введения системы электронного документооборота. Использования электронных маршрутных листов (это снизило так же и транспортные расходы). Упрощения процесса авансовых отчетов.

По нашим подсчетам, за 7 месяцев 2022 года нам удалось сократить потребление офисной бумаги на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (или на 785 кг бумаги формата А4).

На переработку в 2021-2022 финансовом году передано 5040 кг бумаги.

Офис с приставкой «эко»

Задача

Повысить экологичность мебели и интерьерных решений, использованных при оформлении офиса.

Решение

Мы реализовали проекты совместно со специалистами архитектурно-дизайнерского бюро:

Для напольного покрытия мы положили экологичную ковровую плитку modulyss. Ее ключевая особенность — подложка Cradle to Cradle Certified Gold, предназначенная для вторичной переработки. Пряжа, из которой изготовлены ковры Econyl — выловленные из океана и переработанные сети. Кабинет директора был облицован экошпоном, произведенным по «зеленым» технологиям (без использования хлора и химических соединений, которые могут представлять опасность для человека и окружающей среды). В помещениях для переговоров и коллабораций используются изделия локального производителя, которые обеспечивают дополнительный акустический комфорт. Все кабинеты были оснащены подвесными потолками с перфорацией, снижающими уровень шума. Сам материал, из которого изготовлены панели, тоже экологичный. В open-space пространстве мы применили решение Ecophon. Это экологически чистые панели, улучшающие микроклимат внутри помещения с точки зрения визуального и акустического восприятия.

Комфорт и настроение сотрудников

Задача

Обеспечить здоровье и хорошее самочувствие людей, которые работают в офисном помещении — в полном соответствии с существующими «зелеными» стандартами.

Решение

Нам нужно было добиться того, чтобы в новом офисе сотрудники компании чувствовали себя хорошо сразу на трех уровнях:

Физическом Психологическом Социальном

Поэтому проект офиса разрабатывался с учетом коммуникаций между подразделениями, пожеланий всех членов команды и корпоративной культуры компании. После сбора пожеланий в дело вступили профессиональные архитекторы. В общей сложности они предложили пять проектов, из которых мы выбрали один — и потом реализовали.

Читайте по теме: Как создать офис мечты — шесть простых советов

О чем мы спрашивали в первую очередь:

Предпочтительные цветовые решения в оформления. Большинство сотрудников проголосовали за светлый дизайн с неизменными синими элементами, которые ассоциируются с брендом.

Дословно: «Что бы вы хотели реализовать для того, чтобы работать было комфортнее?»

Чаще всего говорили о том, чтобы снизить уровень фонового шума — чтобы даже несмотря на внушительное количество сотрудников и общую оживленную атмосферу в большом офисе было приятно и тихо. Для этого мы использовали напольные звукопоглощающие покрытия, которые установили в перегородках между столами.

Однако самое необычное решение нашли для переговорных комнат, где шумопоглощающие материалы легли в основу креативных инсталляций — объемных фигур и других элементов декора.

Читайте также: Всюду шеринг: что такое экономика совместного потребления

Помимо создания новых точек визуального притяжения, такой шаг действительно повысил уровень акустического комфорта в помещениях. Вместе с дизайном офиса мы трансформировали и стиль работы в этом пространстве.

Концепция Activity Based, которую мы применили, предполагает:

наличие как закрепленных, так и незакрепленных рабочих мест — чтобы сотрудники могли находиться там, где им наиболее комфортно;

использование системы бронирования рабочих и парковочных мест в режиме онлайн;

существенное увеличение количества переговорных комнат;

создание зон для концентрации и неформального общения.

Заключение

Мы очень довольны и новым «зеленым» офисом, и теми экологическими показателями, которых нам удалось добиться.

В 2023 году мы будем преследовать еще более амбициозные цели: еще на 40% сократить использование изделий из пластика и на 10% — офисной бумаги.

Достижению этих результатов должно способствовать создание системы экологического менеджмента, в соответствии, с которой мы уже сейчас организовываем свою внутреннюю и внешнюю экологическую деятельность. Надеемся, что к концу года мы сможем рассказать об эффективном устойчивом развитии еще больше.

Фото на обложке: Shutterstock / Ground Picture