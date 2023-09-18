ВТБ подал иск к «дочке» в ЕС, активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей, «Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку и другие события 18 сентября.

Иск ВТБ к бывшей «дочке» в ЕС, онлайн-продажа лекарств в рассрочку: главное 18 сентября