Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Иск ВТБ к бывшей «дочке» в ЕС, онлайн-продажа лекарств в рассрочку: главное 18 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

ВТБ подал иск к «дочке» в ЕС,  активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей, «Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку и другие события 18 сентября.

Иск ВТБ к бывшей «дочке» в ЕС, онлайн-продажа лекарств в рассрочку: главное 18 сентября

Финансы

МФО «Центр финансовой поддержки» планирует разместить на фондовом рынке 10 млн обыкновенных акций на сумму 33 млн рублей (по номиналу) по открытой подписке.

Бизнес

ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (примерно 11,6 млрд рублей). Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете.

К середине 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей. Лишь по итогам второго квартала они увеличились на 23%. 

Сервисы

Telegram изменил ранжирование при поиске общедоступных каналов и групп. Корректировки внесли из-за спамеров.

Маркетплейс «Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку. Сейчас на других площадках таким способом продают БАДы.

Транспорт

На фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. Удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях.

Фото на обложке: Stock Studio 4477 / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ВТБ подал иск на €113 млн к бывшей «дочке» в ЕС
  2. 2 В Госдуме исключили блокировку YouTube до появления равнозначной замены
  3. 3 «Цифра брокер» уточнила критерии ценных бумаг на принудительную продажу
  4. 4 Польша запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей с 17 сентября
  5. 5 В России возник дефицит антидепрессанта «Прозак»

ВОЗМОЖНОСТИ

18 сентября 2023

Usetech Weekend Offer

18 сентября 2023

Цифровой прорыв. Хабаровск

18 сентября 2023

МКБ Реактор

Все ВОЗМОЖНОСТИ