Иск ВТБ к бывшей «дочке» в ЕС, онлайн-продажа лекарств в рассрочку: главное 18 сентября

ВТБ подал иск к «дочке» в ЕС, активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей, «Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку и другие события 18 сентября.
Финансы
МФО «Центр финансовой поддержки» планирует разместить на фондовом рынке 10 млн обыкновенных акций на сумму 33 млн рублей (по номиналу) по открытой подписке.
Бизнес
ВТБ в начале сентября подал иск к VTB Bank Europe SE с намерением взыскать долг в размере €112,6 млн (примерно 11,6 млрд рублей). Речь идет о взыскании денежных средств, зависших на корреспондентском счете.
К середине 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров превысили 1 трлн рублей. Лишь по итогам второго квартала они увеличились на 23%.
Сервисы
Telegram изменил ранжирование при поиске общедоступных каналов и групп. Корректировки внесли из-за спамеров.Маркетплейс «Сбер Еаптека» намерен запустить сервис для онлайн-продаж лекарств в рассрочку. Сейчас на других площадках таким способом продают БАДы.
ТранспортНа фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. Удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях.
Фото на обложке: Stock Studio 4477 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ВТБ подал иск на €113 млн к бывшей «дочке» в ЕС
- 2 В Госдуме исключили блокировку YouTube до появления равнозначной замены
- 3 «Цифра брокер» уточнила критерии ценных бумаг на принудительную продажу
- 4 Польша запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей с 17 сентября
- 5 В России возник дефицит антидепрессанта «Прозак»
ВОЗМОЖНОСТИ
18 сентября 2023
18 сентября 2023
18 сентября 2023