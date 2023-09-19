Мосбиржа принимает казахстанский тенге в обеспечение по сделкам, российские бренды стали шить одежду в странах СНГ, в «Яндекс Такси» появились китайские премиальные автомобили и другие события 19 сентября.

Российские бренды стали шить одежду в СНГ, китайские авто в «Яндекс Такси»: главное 19 сентября