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Российские бренды стали шить одежду в СНГ, китайские авто в «Яндекс Такси»: главное 19 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Мосбиржа принимает казахстанский тенге в обеспечение по сделкам, российские бренды стали шить одежду в странах СНГ, в «Яндекс Такси» появились китайские премиальные автомобили и другие события 19 сентября.

Российские бренды стали шить одежду в СНГ, китайские авто в «Яндекс Такси»: главное 19 сентября

Финансы

  • Московская биржа с 18 сентября принимает казахстанский тенге в качестве обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением. 
  • Банки отмечают повышенный спрос на золотые слитки со стороны населения. Отдельные участники рынка в неофициальных беседах даже отмечают их дефицит, именно их приобретают розничные инвесторы, видя в золоте «тихую гавань», пишет «Ъ».

Бизнес

  • «Снежная королева», Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic и Sela), I Am Studio стали шить одежду в странах СНГ — Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Беларуси и других. Фабрики там предлагают быстрое производство и ускоренную логистику — до 20 дней.

Транспорт

  • Правительство РФ поручило Минэнерго снизить «вплоть до обнуления» стоимость подключения зарядных станций для электромобилей к электросетям.
  • В «Яндекс Такси» появились китайские премиальные автомобили концерна Hongqi. Сейчас речь идет о нескольких десятках машин, но до конца года планируется существенно увеличить их количество, узнал Forbes.

Фото на обложке: Creative Lab / Shutterstock

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