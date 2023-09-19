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В России начнут блокировать сервисы выдачи виртуальных номеров

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В России с 1 сентября 2024 года начнут блокировать сервисы, на которых можно приобрести виртуальный номер (DEF-номер), пишет ТАСС. Правительство посчитало, что такая услуга угрожает безопасности страны в сфере связи и интернета.

В России начнут блокировать сервисы выдачи виртуальных номеров

Российский кабмин разработал постановление, которые вносят изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования.

По новым правилам, перечень угроз в сфере связи дополняется пунктом о предоставлении доступа к ресурсам и мессенджерам пользователям только с идентификацией.

Сейчас для регистрации в сервисе требуется номер мобильного телефона, он позволяет идентифицировать владельца аккаунта. Кабмин уточнил, что мошенники часто прибегают к DEF-номерам, принадлежащим зарубежным операторам связи. Они сдаются в аренду и никак не указывают на пользователя номером.

В правительстве считают, что временный номер позволяет злоумышленникам распространять противоправную информацию и проворачивать мошеннические схемы.

Под запрет может попасть сервис Fragment, запущенный Павлом Дуровым. Он позволяет регистрацию в Telegram через виртуальный номер, купленный за криптовалюту Toncoin.  

С начала кризиса в 2022 году спрос на аренду виртуальных номеров иностранных операторов резко вырос среди россиян. Это связано с тем, что многие западные сервисы, например, Netflix, присоединились к санкциям против России и запретили регистрировать аккаунты на российские номера. Аренда DEF позволяет обходить ограничения.

Фото на обложке: dolphfyn / Shutterstock

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