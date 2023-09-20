SWIFT-переводы в тенге, кафе в магазинах Lime: главное 20 сентября

«Райффайзенбанк» с 20 сентября запустил SWIFT-переводы в тенге, Lime планирует оборудовать свои магазины под размещение в них зоны кафе, МТС тестирует новые модели умных колонок и другие события 20 сентября.
Россия
- Минэнерго собирается увеличить в два-пять раз тарифы на передачу электроэнергии для юрлиц, занимающихся майнингом криптовалюты. Цель повышения — заставить майнинг-центры уйти в регионы с избытком мощностей.
Финансы
- «Райффайзенбанк» с 20 сентября запустил SWIFT-переводы в тенге. Конвертация будет производиться по внутреннему курсу банка. Возможность принять перевод в тенге клиентам необходимо уточнять в банке-получателе.
Бизнес
- Российский модный ритейлер Lime планирует оборудовать свои магазины под размещение в них зоны кафе, узнал «Коммерсантъ».
- МТС тестирует новые модели умных колонок китайского производства. Они станут центром управления умным домом, к которому смогут подключаться устройства разных вендоров, узнал «Ъ».
Сервисы и технологии
- Российскому разработчику антивирусов Dr.Web приостановили действие лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
- Neuralink Илона Маска ищет добровольцев среди пациентов с параличом для вживления чипа в мозг. Цель исследования — оценка безопасности имплантата (N1) и хирургического робота, который и будет осуществлять оперцию (R1), а также первоначальная функциональность brain-computer interface (BCI), позволяющая людям с параличом управлять внешними устройствами силой мысли.
Транспорт
- Спрос россиян на добровольное страхование авто резко вырос — с апреля по июнь 2023-го оформлено более 2 млн договоров каско, передают «Известия».
Фото на обложке: Unsplash
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