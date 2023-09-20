«Райффайзенбанк» с 20 сентября запустил SWIFT-переводы в тенге, Lime планирует оборудовать свои магазины под размещение в них зоны кафе, МТС тестирует новые модели умных колонок и другие события 20 сентября.

SWIFT-переводы в тенге, кафе в магазинах Lime: главное 20 сентября