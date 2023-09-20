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Мосбиржа и ЦБ введут меры по борьбе с разгоном цен акций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа и ЦБ будут по-новому бороться с разгоном цен акций компаний из третьего эшелона. Ограничительные меры введут уже с 21 сентября – нельзя будет ставить заявки на покупку акций дороже, чем на 22% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Мосбиржа и ЦБ введут меры по борьбе с разгоном цен акций

Банк России совместно с Мосбиржей вводят новые меры по борьбе с волатильностью акций компаний третьего эшелона. Заявление об этом опубликовано на сайте Мосбиржи и Банка России.

С 21 сентября будет запрещено ставить заявки на покупку акций выше, чем на 22% по отношению к цене закрытия предыдущего торгового дня.

«В случае дестабилизаций цен акций биржа будет применять установление асимметричных границ ценового коридора», – говорится в сообщении торговой площадки. 

«По решению Банка России при установлении вины могут быть ограничены биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов», – отметили в ЦБ. 

Также Мосбиржа дорабатывает механизм, который будет переводить торги в режим дискретного аукциона при наличии признаков дестабилизации цен.

Фото на обложке: BEST-BACKGROUNDS / Shutterstock

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