Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса

В понедельник Евросоюз окончательно утвердил решение о заморозке активов Центрального банка России в рамках санкционной политики. Директор подразделения стратегического консалтинга госкорпорации «Институт Тренинга — АРБ Про» Демид Голиков рассуждает, чем такая мера может обернуться для российского бизнеса.

Главные последствия для бизнеса — это снижение обменного курса рубля, возможно, даже потеря его конвертации, если власти будут вынуждены ввести административное регулирование обмена валют.

Валютные резервы — то, из чего Центральный банк делает интервенции для поддержки рубля. Если он их лишится, то чем поддерживать рубль?

Если действительно получится заблокировать около половины наших резервов, валютный рынок окажется практически ликвидирован.

Фанатам СССР, доллара по 64 копейки будет что вспомнить. Соответственно, и вложения денег в зарубежные валюты во многом потеряют смысл, если только вы не собираетесь ехать за границу (если пустят).

На сколько при этом рухнет платежеспособность российского резидента, компании или гражданина? Если учесть, что практически в цене каждого продукта от керамической плитки до лекарств содержится до 50-90% иностранных комплектующих, оборудования, патентов, то что и почему останется на полках магазинов и маркетплейсов — большой вопрос.

Возможные последствия заморозки валютных резервов ЦБ:

Снижение обменного курса рубля вплоть до потери конвертации;

Могут потерять смысл инвестиции в валюту;

Дефицит товаров.

Сбудется ли этот прогноз в полной мере? Возможно, что нет, и не сразу. Через полгода-год. Важно, что под блокировку попадают по сути все активы в долларах и евро плюс часть резервов в других валютах, которые «связаны» с властями стран, участвующих в санкциях, через корсчета.

Я также не исключаю, что многие финансовые компании мира добровольно ограничат операции по российским активам. И тогда проблема случится «завтра». В общем, лучше бы этого не происходило.

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