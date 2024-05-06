ЦБ в мае увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз

Банк России в мае увеличит продажу валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в 10 раз: с 600 млн до 6,25 млрд рублей в день. Решение объясняется сокращением покупки золота и валюты со стороны Минфина в два раза.

Так, с 6 по 8 июня Министерство финансов будет ежедневно направлять на приобретение иностранной валюты и золота 5,55 млрд рублей, отмечается в сообщении ведомства.

Центробанк же будет зеркалировать операции и дополнительно продавать 11,8 млрд рублей. В результате, объем чистых продаж валюты регулятором на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 млрд рублей в день. В прошлом месяце этот показатель составлял 600 млн рублей в день.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 110,94 млрд рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

По прогнозу ведомства, в мае дополнительные нефтегазовые доходы бюджета достигнут 183,58 млрд рублей. Вместе с тем, в апреле отклонение полученных доходов от ожидаемых оценивалось в минус 72,65 млрд рублей.

В прошлом месяце Минфин направлял на приобретение валюты и золота 11,2 млрд рублей ежедневной. В мае ведомство займется покупкой валюты и золота уже четвертый раз подряд.

Последний раз в текущем году министерство продавало валюты только в январе и в первую неделю февраля.

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