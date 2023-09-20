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Российское подразделение Danone начало использовать новый логотип

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Подразделение Danone в России, которое ранее переименовали в Heаlth&Nutrition, начало использовать новый логотип. Он представлен на официальном сайте компании, в соцсетях логотип еще не сменили.

Российское подразделение Danone начало использовать новый логотип

Компания H&N (Health&Nutrition), которая ранее была подразделением французской Danone в России, сменила логотип. Он представлен на официальном сайте компании. В социальных сетях бывшей Danone Russia логотип остался прежним.

В поисковой выдаче по запросу «Danone Россия» первым результатом выдается официальный сайт H&N, однако он по-прежнему именуется как Danone Russia, а с сайта danone.ru происходит переадресация на hnrus.com.

В июле иностранную долю компании Danone передали во временное управление Росимущества. 19 июля главой «Данон Россия» назначили министра сельского хозяйства Чечни Якуба Закриева. 

Ранее Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» для российского рынка. Йогурты «Активиа» будут продаваться в России под брендом «Актибио».

Фото на обложке: 360b / Shutterstock

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