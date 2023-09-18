МФО «Центр финансовой поддержки» разместит на фондовом рынке акции на 33 млн рублей

МФК «Центр финансовой поддержки» (ЦФП) планирует разместить на фондовом рынке 10 млн обыкновенных акций на сумму 33 млн рублей (по номиналу) по открытой подписке. Ни дата размещения ценных бумаг, ни цена размещения пока не объявлены, пишет «Коммерсантъ».

В середине лета на Мосбирже начались торги акциями «Смарттехгрупп», которой принадлежит МФК «Кармани». До конца 2024 года на IPO могут выйти еще две-три микрофинансовые компании, говорит директор по инвестициям финтех-группы IDF Eurasia Антон Храпыкин.

Ни дата размещения ценных бумаг, ни цена размещения пока не объявлены. По прогнозам аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, вероятно, компания сможет привлечь в капитал сотни миллионов рублей. «Смарттехгрупп» удалось привлечь 824 млн рублей.

На акции нового эмитента может найтись спрос, считают эксперты. «На рынке акций сейчас доминируют физлица, они обеспечивают более 80% биржевых торгов. Это положительный момент: облигации микрофинансовых компаний также покупаются преимущественно физическими лицами, так что у крупнейших игроков уже есть сформировавшаяся база инвесторов»,— отмечает управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

Привлечь средства через IPO для подобных эмитентов дешевле, чем путем размещения облигаций в период высоких процентных ставок, добавил Артем Аутлев.

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