Европа обсуждает новый пакет санкций, российские бизнесы изучают возможности Эфиопии, турпоток между РФ и Китаем растет на сотни процентов, а Дональд Трамп обращается к избирателям посредством кроссовок. Продолжаем следить за разнообразно интересными для предпринимателей инфоповодами.

Смена топа Mondelez в РФ, рекорды закупок российского СПГ и кроссовки от Трампа: главное для бизнеса 18 февраля