Смена топа Mondelez в РФ, рекорды закупок российского СПГ и кроссовки от Трампа: главное для бизнеса 18 февраля

Екатерина Алипова
Европа обсуждает новый пакет санкций, российские бизнесы изучают возможности Эфиопии, турпоток между РФ и Китаем растет на сотни процентов, а Дональд Трамп обращается к избирателям посредством кроссовок. Продолжаем следить за разнообразно интересными для предпринимателей инфоповодами.
Смена топа Mondelez в РФ, рекорды закупок российского СПГ и кроссовки от Трампа: главное для бизнеса 18 февраляЕкатерина Алипова
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что 13-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен на сокращение возможностей обхода ограничений через третьи страны, и намекнула, что появятся санкции против компаний из этих государств.
- В топ-3 покупателей российского СПГ вошла Испания (5,24 млрд кубометров — 40%), Бельгия (3,82 млрд кубометров — 30%) и Нидерланды (2,1 млрд кубометров — менее 20%). Три четверти поставок пришлись на первые две страны.
- Посол РФ в Аддис-Абебе Евгений Терехин: компании из РФ готовы изучить возможность локализации производства в Эфиопии (ТАСС).
- Рост числа поездок россиян в Китай — со 130 тыс. до 790 тыс., в обратном направлении — с 800 до 199,8 тыс. (прирост за год 508,9%).
- Компания Mondelez (бренды 7Days, Alpen Gold, Barni, BelVita, Halls, LU, Milka, Oreo, Toblerone, Tuc и др.) назначила новое руководство российского подразделения.
- Бывший президент США Дональд Трамп запустил свою собственную линию теннисных кроссовок, чтобы «обратиться к более молодым избирателям».
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