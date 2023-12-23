Рост числа деловых поездок, появление МТОР, новости OpenAI: главное для бизнеса 23 декабря

OpenAI ищет новые инвестиции, чтобы нарастить стоимость до $100 млрд, правительство РФ одобрило идею международных территорий опережающего развития (МТОР), чьи резиденты из «дружественных» стран смогут скрывать сведения для защиты бизнеса от санкций и разрешило давать госкредит странам с низким кредитным рейтингом по версии международных рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor's и Moody's Investors Service. А RB продолжает следить за интересными новостными поводами в сфере предпринимательства.
- Доля деловых поездок в общей структуре турпотока за 2023 год увеличилась в четыре раза за счет популярности таких направлений, как Китай и Турция.
- Правительство РФ упросило иностранным инвесторам путь в Россию: теперь государства смогут получить кредит у России независимо от их кредитного рейтинга по версии международных рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor's и Moody's Investors Service.
- С февраля оператор белорусского отрезка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» повысит тариф на 10% (ранее речь шла о повышении на 14,5%).
- Правительство также одобрило и внесло в Госдуму пакет законопроектов о создании международных территорий опережающего развития (МТОР), чьи резиденты из «дружественных» стран смогут не только запускать проекты с высокой добавленной стоимостью, но и закрывать сведения для защиты бизнеса от санкций (первые такие особые зоны появятся до конца 2024 года).
- Threads на этой неделе стало самым загружаемым приложением в App Store.
- Валютные депозиты россиян в ноябре впервые выросли с мая 2022 года — до $27 млрд.
- Таможня США обязала импортеров доказывать, что ввозимые рыба и морепродукты, а также полученная при их обработке продукция не имеют российского происхождения.
- «Почта России» в 2023 году получит около 1 млрд рублей от продажи непрофильных активов.
- OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, ведет переговоры о новом раунде финансирования и планирует привлечь дополнительные инвестиции, чтобы достичь стоимости $100 млрд, что сделает ее вторым (после SpaceX Илона Маска) всписке самых дорогих американских стартапов (Bloomberg).
Фото на обложке: Unsplash
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