OpenAI ищет новые инвестиции, чтобы нарастить стоимость до $100 млрд, правительство РФ одобрило идею международных территорий опережающего развития (МТОР), чьи резиденты из «дружественных» стран смогут скрывать сведения для защиты бизнеса от санкций и разрешило давать госкредит странам с низким кредитным рейтингом по версии международных рейтинговых агентств Fitch-Ratings, Standard & Poor's и Moody's Investors Service. А RB продолжает следить за интересными новостными поводами в сфере предпринимательства.

Рост числа деловых поездок, появление МТОР, новости OpenAI: главное для бизнеса 23 декабря