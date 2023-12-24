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Дефицит кадров в РФ, ошибка Центробанка, Маск и аргентинский литий: главное 24 декабря

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В РАН подсчитали дефицит рабочей силы для российских компаний, Эльвира Набиуллина признала, что ЦБ следовало раньше повысить ключевую ставку, а Илон Маск интересуется литиевыми месторождениями в Аргентине. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Дефицит кадров в РФ, ошибка Центробанка, Маск и аргентинский литий: главное 24 декабря

Мир

  • Текущая торговая система не позволяет беднейшим странам полноценно развиваться, заявила генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

Россия

  • Дефицит рабочей силы в России составляет примерно 4,8 млн человек, подсчитали в РАН («Известия»).
  • Эльвира Набиуллина признала, что Банку России стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и поднять ключевую ставку. «Например, весной», — сказала глава ЦБ (РБК).

Бизнес

  • Илон Маск заинтересован в литиевых месторождениях в Аргентине. Об этом он рассказал в разговоре с новым президентом страны Хавьером Милеем.
  • Датская Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик в мире, считает, что «хаос в Красном море», вызванный атаками йеменских хуситов на корабли, может продлиться месяцы.
  • Авиакомпания «Россия» возобновила прямые рейсы в Гавану, приостановленные во время пандемии.

Фото: Unsplash

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