В РАН подсчитали дефицит рабочей силы для российских компаний, Эльвира Набиуллина признала, что ЦБ следовало раньше повысить ключевую ставку, а Илон Маск интересуется литиевыми месторождениями в Аргентине. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Дефицит кадров в РФ, ошибка Центробанка, Маск и аргентинский литий: главное 24 декабря