Японские санкции, рост спроса на книги с рук, инвестиции в криптосферу: главное для бизнеса 25 февраля

Екатерина Алипова
Страны G7 и Япония анонсируют новые санкции, Шри-Ланка решает не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам, аналитики подсчитывают инвестиции в криптосферу, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей новостями.
Японские санкции, рост спроса на книги с рук, инвестиции в криптосферу: главное для бизнеса 25 февраляЕкатерина Алипова
- Страны G7 намерены ужесточить ценовой потолок на российскую нефть, а также ввести новые санкции в алмазной отрасли. На встрече также вновь поднимали тему использования замороженных российских активов.
- Вслед за «большой семеркой» Япония анонсировала введение новых ограничений в отношении РФ.
- Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать гражданам РФ и Украины долгосрочные туристические визы, лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.
- Оборот книг на вторичном рынке вырос почти на 50% («Авито»).
- Исследование The Block Research: сумма инвестиций в компании, связанные с криптовалютой и блокчейном, с 2017 года превысила $90 млрд, только в 2024 году уже состоялось 230 сделок примерно на $1,3 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Этот робот создан, чтобы его съели
- 2 Отслеживание сырья для пива, защита критической инфраструктуры и борьба с фейкньюс: блокчейн-дайджест
- 3 Как цифровая трансформация производства повышает энергосбережение: опыт Mitsubishi Electric
- 4 «Цифровая трансформация должна служить людям, а не наоборот»: как в Японии строят новое цифровое общество
- 5 Как выпускник МГУ развивает приложение LikePay в Японии
ВОЗМОЖНОСТИ
25 февраля 2024
26 февраля 2024
29 февраля 2024
Популярное
Архив rb.ru