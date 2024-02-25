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Японские санкции, рост спроса на книги с рук, инвестиции в криптосферу: главное для бизнеса 25 февраля

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Страны G7  и Япония анонсируют новые санкции, Шри-Ланка решает не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам, аналитики подсчитывают инвестиции в криптосферу, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей новостями.

Японские санкции, рост спроса на книги с рук, инвестиции в криптосферу: главное для бизнеса 25 февраля
  • Страны G7 намерены ужесточить ценовой потолок на российскую нефть, а также ввести  новые санкции в алмазной отрасли. На встрече также вновь поднимали тему использования замороженных российских активов.
  • Вслед за «большой семеркой» Япония анонсировала введение новых ограничений в отношении РФ.
  • Власти Шри-Ланки приняли решение больше не продлевать гражданам РФ и Украины долгосрочные туристические визы, лица с подобными визами должны покинуть страну до 7 марта.
  • Оборот книг на вторичном рынке вырос почти на 50% («Авито»).
  • Исследование The Block Research: сумма инвестиций в компании, связанные с криптовалютой и блокчейном, с 2017 года превысила $90 млрд, только в 2024 году уже состоялось 230 сделок примерно на $1,3 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

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