Страны G7 и Япония анонсируют новые санкции, Шри-Ланка решает не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам, аналитики подсчитывают инвестиции в криптосферу, а RB продолжает следить за интересными для предпринимателей новостями.

Японские санкции, рост спроса на книги с рук, инвестиции в криптосферу: главное для бизнеса 25 февраля