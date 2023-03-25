Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров, авиация испытывает сложности: главное для бизнеса 25 марта

Авиакомпании столкнулись со сложностями при оформлении свидетельств пилотов через сервис госуслуг, Казахстан планирует внедрить механизм прослеживаемости товаров с целью ухода от теневой торговли, «Коммерсант» уверяет, что Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы вдвое — до до €27,2 за тонну, а RB продолжает слежить за ключевыми бизнес-новостями в России и мире.
- Глава ЕЦБ в ответ на обвинения в недостаточности действий регулятора в ситуации кризиса Deutsche Bank и UBS уверила лидеров ЕС, что банки еврозоны стабильны, несмотря на падение акций.
- Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота.
- Qazaq Air приостановит рейсы из Казахстана в Новосибирск 26-29 марта: Россия не выдала разрешение на международные полеты в этом направлении.
- Авиакомпании могут сократить число полетов из-за проблем с получением свидетельств пилотов и бортпроводников через «Госуслуги».
- По версии «Коммерсанта», Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы вдвое — до до €27,2 за тонну.
- Роскосмос и ЕКА разработали план взаимного возврата оборудования миссии «ЭкзоМарс-2022».
- Посол РФ в Кот-д'Ивуар Алексей Салтыков без сервисов Yango «встанет»: настолько высока интеграция услуг «Яндекса» в этой стране.
- Индийская компания Jindal Stainless с февраля 2022 года не может вывести пять контейнеров со сталью в Россию из бельгийского Антверпена.
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- Средняя стоимость поездки на такси в Москве за зиму выросла на 17% до 363 рублей, а в Санкт-Петербурге упала в 2,6 раза до 269 рублей («Русский стандарт»).
- Разработчик ChatGPT — OpenAI — отчитался об инциденте с ошибкой в работе ИИ, которая могла раскрыть личные данные 1,2% подписчиков ChatGPT Plus: проблема была зафиксирована в понедельник и считается некритичной («крайне низкий» процент затронутых пользователей).
- Microsoft выигрывает битву с Sony: британские регуляторы решили, что слияние с Activision Blizzard не повредит играм на консолях, так что сделка все ближе.
- Скончался соучредитель корпорации Intel Гордон Мур.
Фото на обложке: Unsplash
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