Авиакомпании столкнулись со сложностями при оформлении свидетельств пилотов через сервис госуслуг, Казахстан планирует внедрить механизм прослеживаемости товаров с целью ухода от теневой торговли, «Коммерсант» уверяет, что Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы вдвое — до до €27,2 за тонну, а RB продолжает слежить за ключевыми бизнес-новостями в России и мире.

Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров, авиация испытывает сложности: главное для бизнеса 25 марта