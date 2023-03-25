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Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров, авиация испытывает сложности: главное для бизнеса 25 марта

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Авиакомпании столкнулись со сложностями при оформлении свидетельств пилотов через сервис госуслуг, Казахстан планирует внедрить механизм прослеживаемости товаров с целью ухода от теневой торговли, «Коммерсант» уверяет, что Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы вдвое — до до €27,2 за тонну, а RB продолжает слежить за ключевыми бизнес-новостями в России и мире.

Казахстан внедрит механизм прослеживаемости товаров, авиация испытывает сложности: главное для бизнеса 25 марта
  • Глава ЕЦБ в ответ на обвинения в недостаточности действий регулятора в ситуации кризиса Deutsche Bank и UBS уверила лидеров ЕС, что банки еврозоны стабильны, несмотря на падение акций.
  • Казахстан с 1 апреля внедрит обязательное оформление сопроводительных накладных в торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота.
  • Qazaq Air приостановит рейсы из Казахстана в Новосибирск 26-29 марта: Россия не выдала разрешение на международные полеты в этом направлении.
  • Авиакомпании могут сократить число полетов из-за проблем с получением свидетельств пилотов и бортпроводников через «Госуслуги».
  • По версии «Коммерсанта», Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы вдвое — до до €27,2 за тонну.
  • Роскосмос и ЕКА разработали план взаимного возврата оборудования миссии «ЭкзоМарс-2022».
  • Посол РФ в Кот-д'Ивуар Алексей Салтыков без сервисов Yango «встанет»: настолько высока интеграция услуг «Яндекса» в этой стране.
  • Индийская компания Jindal Stainless с февраля 2022 года не может вывести пять контейнеров со сталью в Россию из бельгийского Антверпена.
  • Число российских туристов в Испании снизилось в 2022 году более чем на 1 млн по сравнению с допандемийным 2019 годом (Посольство РФ в Мадриде).
  • Средняя стоимость поездки на такси в Москве за зиму выросла на 17% до 363 рублей, а в Санкт-Петербурге упала в 2,6 раза до 269 рублей («Русский стандарт»).
  • Разработчик ChatGPT — OpenAI — отчитался об инциденте с ошибкой в работе ИИ, которая могла раскрыть личные данные 1,2% подписчиков ChatGPT Plus: проблема была зафиксирована в понедельник и считается некритичной («крайне низкий» процент затронутых пользователей).
  • Microsoft выигрывает битву с Sony: британские регуляторы решили, что слияние с Activision Blizzard не повредит играм на консолях, так что сделка все ближе.
  • Скончался соучредитель корпорации Intel Гордон Мур.

Фото на обложке: Unsplash

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