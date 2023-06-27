ЦБ введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт, Stories появятся в Telegram, запрет на продажу алкоголя в магазинах у дома и другие новости 27 июня.

Stories в Telegram, запрет на продажу алкоголя в магазинах у дома: главное 27 июня