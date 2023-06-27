Stories в Telegram, запрет на продажу алкоголя в магазинах у дома: главное 27 июня

Карина Пардаева
ЦБ введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт, Stories появятся в Telegram, запрет на продажу алкоголя в магазинах у дома и другие новости 27 июня.
Stories в Telegram, запрет на продажу алкоголя в магазинах у дома: главное 27 июняКарина Пардаева
Финансы
- Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт, пишут «Известия».
- Зарплаты сотрудников среднего звена на российских производствах печатных плат, вычислительной техники и электроники в первом полугодии выросли на 20–30%, узнал «Ъ».
Бизнес
- В России могут запретить продажу алкоголя в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных в жилых домах. Законопроект депутаты от «Единой России» планируют внести в Госдуму в ближайшее время, пишут IZ.
- Россияне начали массово сдавать в аренду автомобили премиум-сегмента. Цены варьируются от 10 тыс. до 95 тыс. рублей в сутки.
- Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта», сообщил «Коммерсантъ».
- В России рынок подержанных автомобилей вырос почти на четверть. Может быть продано 5,8 млн подержанных машин, передают «Известия».
Сервисы и технологии
- В июле 2023 года в Telegram появятся Stories. Срок действия будет определять автор — 6, 12, 24, 48 часов или навсегда. Раздел историй будет размещен поверх списка чатов.
Фото на обложке: Unsplash
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