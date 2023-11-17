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В России появилась нейросеть для работы с 2D-анимацией

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией. Она сможет упростить прозводство анимированных роликов и мультфильмов. Ее главная особенность в том, что нейросеть по двум кадрам может отрисовать остальные промежуточные движения героев, пишут «Известия».

В России появилась нейросеть для работы с 2D-анимацией

По словам разработчиков, это поможет существенно удешевить процесс и сократить время на создание анимации. Эксперты уверены, что технология будет пользоваться популярностью на рынке, но пока проект требует серьезной доработки.

В середине октября «Сбер» научил свою нейросеть Kandinsky генерировать анимационные видео по текстовому описанию. Пользователи Kandinsky 2.2 смогут получить анимационный ролик длительностью четыре секунды по текстовому описанию. Разрешение видео — 640x640 пикселей, частота кадров — 24 в секунду. Одна секунда видео генерируется в среднем 20 секунд.

Фото на обложке: Unsplash

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