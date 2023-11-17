Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией. Она сможет упростить прозводство анимированных роликов и мультфильмов. Ее главная особенность в том, что нейросеть по двум кадрам может отрисовать остальные промежуточные движения героев, пишут «Известия».

В России появилась нейросеть для работы с 2D-анимацией