В России появилась нейросеть для работы с 2D-анимацией

Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросеть Аnix для работы с 2D-анимацией. Она сможет упростить прозводство анимированных роликов и мультфильмов. Ее главная особенность в том, что нейросеть по двум кадрам может отрисовать остальные промежуточные движения героев, пишут «Известия».
По словам разработчиков, это поможет существенно удешевить процесс и сократить время на создание анимации. Эксперты уверены, что технология будет пользоваться популярностью на рынке, но пока проект требует серьезной доработки.
В середине октября «Сбер» научил свою нейросеть Kandinsky генерировать анимационные видео по текстовому описанию. Пользователи Kandinsky 2.2 смогут получить анимационный ролик длительностью четыре секунды по текстовому описанию. Разрешение видео — 640x640 пикселей, частота кадров — 24 в секунду. Одна секунда видео генерируется в среднем 20 секунд.
Фото на обложке: Unsplash
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