Рост промышленности РФ, прогноз курса рубля на 2024 год, богатейший человек в мире: главное для бизнеса 30 декабря

В ближайшие дни будет много подведения итогов: уже сегодня издания и аналитические компании составляют рейтинги самых богатых людей мира и самых провальных проектов в IT, прогнозируют курсы валют и рост цен на товары и услуги. А RB традиционно продолжает следить за ключевыми событиями в мире предпринимательства.
- Глобальный индекс деловой активности в России вырос до 54,6 в декабре с 53,8 в ноябре, что является самым высоким показателем с января 2017 года (S&P).
- Белоруссия подписала закон о ратификации соглашения о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций в Содружестве Независимых Государств (СНГ).
- После анонсирования приложения Copilot на Android компания Microsoft выпустила свой чат-бот с ИИ также на iOS и iPadOS.
- Google согласился выплатить $5 млрд в счет урегулирования коллективного иска от 2020 года, в котором утверждалось, что корпорация продолжала следить за действиями пользователей Chrome даже в режиме «инкогнито».
- Bloomberg предсказал рост экспорта российского дизеля на 18% до 3,39 млн т уже в январе.
- ЦБ РФ не отзывал у банков лицензии свыше 16 месяцев, что, по наблюдениям «РИА Новостей», «произошло впервые за всю историю современной России».
- Минэко улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году с 2,8% до 3,5%.
- Ведомство также предложило ввести тарифные квоты на экспорт консервов из рыбы (4,4 тыс. т) и морепродуктов (100 т) за пределы ЕАЭС, они будут действовать до конца 2024 года.
- Минпромторг РФ внес на рассмотрение в правительство проект распоряжения об инвестиционном проекта на 1 трлн рублей для производства гражданских воздушных судов. В рамках программы развития авиаотрасли до 2030 года их планируется выпустить свыше 1080 шт.
- В перечень потенциально дефицитных препаратов Минздрава к концу 2023 года вошли 153 препарата, что на 58 больше, чем было в январе («Фармвестник»).
- Bloomberg вновь назвал Илона Маска, заработавшего за 2023 год $95,4 млрд, самым богатым человеком в мире.
- Одна из компаний миллиардера — SpaceX — произвела последние запуски рекордного года. Всего запусков было 98 против 61 в 2022 году, а два финальных были сделаны с разницей в три часа, что тоже рекорд для отрасли..
- При этом его же соцсеть X, а также планшет Microsoft стали главными провалами в IT-сфере, по версии издания Engadget.
- «Известия» напомнили, какие продукты и сервисы подорожают в 2024 году: ЖКХ, электричество, турпоездки, импортное вино, табачная продукциа, соки, кондитерские изделия и др.
- Издание также опросило финансовых экспертов и сообщила прогнозный средний курс рубля — 94 за доллар США.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
- 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
- 3 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
- 4 «Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть
- 5 «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»
ВОЗМОЖНОСТИ
31 декабря 2023
31 декабря 2023
03 января 2024
05 января 2024
09 января 2024