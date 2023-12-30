В ближайшие дни будет много подведения итогов: уже сегодня издания и аналитические компании составляют рейтинги самых богатых людей мира и самых провальных проектов в IT, прогнозируют курсы валют и рост цен на товары и услуги. А RB традиционно продолжает следить за ключевыми событиями в мире предпринимательства.

Рост промышленности РФ, прогноз курса рубля на 2024 год, богатейший человек в мире: главное для бизнеса 30 декабря