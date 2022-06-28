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Сокровищницу «Форта Боярд» будут охранять 3D-тигры вместо живых

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Шоу «Форт Боярд» откажется от своей визитной карточки, с которой выступал с 1990 года. Живых тигров, охраняющих сокровищницу форта, решили заменить на компьютерную 3D-анимацию, потому что новое поколение зрителей все больше заботится о благополучии животных.

Сокровищницу «Форта Боярд» будут охранять 3D-тигры вместо живых

Об изменениях в формате проведения шоу «Форт Боярд» пишет французская The Huffington Post.

3D-анимация вместо живых тигров появится уже в первых сериях нового сезона «Форта Боярд», которые выйдут в эфир 2 июля.

«Тигры будут взаимодействовать с участниками во время шоу, иногда это будет смешно или тревожно. Например, они будут облизываться, когда кандидаты пробегут мимо них», – рассказал продюсер «Форта Боярд» Гийом Рамейн.

Тигры, которые охраняют сокровищницу форта, были визитной карточкой шоу. С этим перфомансом «Форт Боярд» выходил с момента запуска в 1990 году.

Последними тиграми, которые охраняли сокровищницу, были Кашмир и Тоска – они закончили выступать в феврале текущего года.

Продюсеры объяснили решение шоу «эволюцией менталитета зрителей», которые все больше ценят заботу о благополучии животных.

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