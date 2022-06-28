Сокровищницу «Форта Боярд» будут охранять 3D-тигры вместо живых

Шоу «Форт Боярд» откажется от своей визитной карточки, с которой выступал с 1990 года. Живых тигров, охраняющих сокровищницу форта, решили заменить на компьютерную 3D-анимацию, потому что новое поколение зрителей все больше заботится о благополучии животных.
Об изменениях в формате проведения шоу «Форт Боярд» пишет французская The Huffington Post.
3D-анимация вместо живых тигров появится уже в первых сериях нового сезона «Форта Боярд», которые выйдут в эфир 2 июля.
«Тигры будут взаимодействовать с участниками во время шоу, иногда это будет смешно или тревожно. Например, они будут облизываться, когда кандидаты пробегут мимо них», – рассказал продюсер «Форта Боярд» Гийом Рамейн.
Тигры, которые охраняют сокровищницу форта, были визитной карточкой шоу. С этим перфомансом «Форт Боярд» выходил с момента запуска в 1990 году.
Последними тиграми, которые охраняли сокровищницу, были Кашмир и Тоска – они закончили выступать в феврале текущего года.
Продюсеры объяснили решение шоу «эволюцией менталитета зрителей», которые все больше ценят заботу о благополучии животных.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов
- 2 «Меня завораживает процесс печати». Десятиклассник — о своём увлечении 3D-моделированием
- 3 Реклама недвижимости: как снизить стоимость лида с помощью 3D-туров
- 4 Виртуальные органы для спасения реальных жизней. Эксперт — о перспективах цифровых двойников
- 5 «Мы помогаем бизнесу зарабатывать. С этими мыслями спится шикарно»
ВОЗМОЖНОСТИ
30 июня 2022
30 июня 2022
30 июня 2022