C участием TMT Investments: онлайн-банк 3s.money привлёк $4 млн

В сервис банковских оналайн-услуг 3s.money вложились венчурный фонд TMT Investments и другие инвесторы. Сумма раунда В составила $4 млн, а оценка бизнеса достигла цифры в $55 млн.

Несмотря на мировой кризис, вызванный COVID-19, за последний год 3s.money увеличили доход в 4,5 раза и удвоили количество сотрудников, сообщает пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU. Привлеченные средства будут использованы для выхода на азиатские рынки, открытие новых региональных офисов и запуска мобильного приложения для бизнес-клиентов.

«В очередной раз мы доказали свою выигрышную стратегию и привлекли внимание крупных венчурных фондов. Это приятно. Мы делаем то, без чего глобальная экономика уже не может существовать – соединяем компании с их иностранными клиентами. Мы выдаем локальные банковские счета в тех странах, из которых наши клиенты хотят получать платежи. Другими словами, 3s.money локализует бизнес на новых рынках и помогает международным компаниям оперировать локально, дешево и быстро», — заявил CEO 3s.money Иван Жизневский.

3s.money – это онлайн банк, который соединяет компании с их клиентами на зарубежных рынках, предоставляя локальные банковские счета для приема переводов по всему миру и по всем основным платежным системам: SWIFT, SEPA, FPS. Банковский счет в 3s.money идеально подходит для международных переводов на крупные суммы, экспорта и импорта, а также для дивидендных, финансовых и казначейских операций.

Сосредоточившись на улучшении своего основного продукта, 3s.money ускорили запуск онлайн-мастера для умной комплаенс-проверки и смогли начать выдавать локальные IBAN-номера в 4 новых европейских странах: Нидерланды, Люксембург, Германия и Дания, сообщает компания.

«Мы рады поддержать 3s.money в новом раунде и верим, что их отличный продукт поможет компаниям в бизнесе гораздо лучше, чем это делают традиционные банки», — прокомментировал раунд Артём Инютин, сооснователь и управляющий партнёр TMT Investments.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: tashka2000 / Depositphotos.