4 с половиной млрд загрузок: Liftoff и AppAnnie представили отчёт по финансовым приложениям

В рамках отчета было проанализировано 57 млрд реакций на рекламу среди 81 млн кликов, 12 млн установок приложений и 20 млн первых действий в 188 приложениях за весь 2020 календарный год. гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

В течение года, отмеченного сильной экономической неопределённостью, вырос спрос на финансовые приложения в таких сферах, как инвестиции, банковское дело, денежные переводы и государственная помощь.

Согласно данным отчёта, по всему финансовые приложения были загружены 4,6 млрд раз (рост на 15% в годовом исчислении), опережая в 2 раза общий объем загрузок; пользователи провели в них 16,3 млрд часов, что на 45% больше по сравнению с прошлым годом (исключая Китай, где законодательство в области однорангового кредитования ограничивало использование приложений).

Объем загрузок во всем мире увеличился в апреле на фоне повсеместных приостановок работы, причем наиболее значительный скачок произошел в декабре: это наглядно свидетельствует о длительном воздействии пандемии на финансы, отмечают аналитики.

Также было установлено, что пользователи с энтузиазмом отнеслись к Fintech-приложениям, которые до 10,8 раз превосходили даже лучшие банковские приложения по продолжительности сеансов работы. Такие инвестиционные и трейдинговые приложения, как Robinhood, были одними из самых загружаемых во всем мире, так как многие потребители начали заниматься трейдингом именно в эпоху пандемии COVID-19.

Эта тенденция особенно ярко проявилась в Соединённых Штатах, где финансовая деятельность из дома стала распространённым и в целом достаточно продолжительным явлением: в 2020 году американские пользователи мобильных приложений провели в пятерке ведущих инвестиционных и трейд-приложениях на 135% больше времени по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным отчёта, российские пользователи провели в финансовых приложениях на 70% больше времени, чем в 2019 году — это самый большой показатель роста среди европейских стран. При этом сеансы работы в Fintech-приложениях в России оказались дольше, чем в банковских, в 1,6 раза.

В нашей стране в топ-5 прорывов в приложениях категории «Финансовые» и «Финтех» вошли:

«Сбербанк Онлайн»; «Тинькофф Инвестиции»; «Тинькофф»; «ВТБ Онлайн»; «Альфа-Банк».

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Фото: пресс-служба App Annie.