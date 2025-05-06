Доля Юсуфа Алекперова в инвестхолдинге «Экто» досталась Личному фонду «Ювс»
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Как убедился Русбейс, 22 апреля 100% в «Экто» получил Личный фонд «Ювс», созданный в марте 2025 года. Номинальная стоимость доли составляет 4,44 млрд рублей. Юсуф Алекперов владел 100% «Экто» с момента его основания в 2016 году.
- Под управлением «Экто» находятся активы стоимостью 62 млрд рублей. Общий оборот компаний оценивается в 28 млрд рублей.
- В числе активов железнодорожный оператор «Вестерн Петролеум Транспортэйшн», 50% автодилера «Лукавто», бренд энергетических напитков Plan B. Личный фонд «Ювс» в апреле создал ООО «Вэлл» с основным видом деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и газа.
Партнер юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Илья Алещев говорит, что смена структуры владения «Экто» может быть связана со стремлением отделить российские активы от попавшего под персональные санкции учредителя. Издание уточнило, что Юсуф Алекперов также был включен в SND List в январе этого года.
Эксперты отмечают выгоды от изменения структуры владения. Личный фонд позволяет установить высокий уровень конфиденциальности, получить налоговые льготы, обеспечить гибкость в управлении. Он также бережет зарубежные счета от закрытия и является хорошей альтернативой иностранным трастам.
Фото на обложке: Юсуф Алекперов / Соцсети
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