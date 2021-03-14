Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Выпуск 5G-смартфонов Samsung сократится на 30%

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Из-за дефицита электроэнергии в американском штате Техас в феврале власти США обязали Samsung полностью приостановить работу двух фабрик, производящих микросхемы. В результате во втором квартале 2021 года производство 5G-смартфонов компании упадет на 30%, сообщает TrendForce.

Выпуск 5G-смартфонов Samsung сократится на 30%

По оценкам TrendForce, одна треть продукции одного из остановленных заводов — S2 — приходится на чипы Qualcomm RFIC, используемых в производстве смартфонов для сетей пятого поколения (5G).

Отмечается, что с большой долей вероятности уровень загрузки производственных мощностей S2 до конца марта не поднимется выше 90%.

Вместе с тем, в TrendForce полагают, что, несмотря на инцидент, общее мировое производство сматрофонов уменьшится только на 5%. Эксперты объясняют это существующими запасами компонентов. Также они предполагают, что производители устройств увеличат выпуск 4G-моделей.

Помимо чипов Qualcomm, на заводе S2 разрабатываются различные продукты для собственного подразделения компании. Последнее, в свою очередь, производит контроллеры для SSD, чипы для Tesla, Renesas и Qualcomm.

Как только фабрика S2 полностью вернется в строй, Samsung будет уделять первоочередное внимание производству компонентов 5G, считает TrendForce. Тем самым компания постарается снизить негативное воздействие перебоев в производстве на глобальный рынок смартфонов.

Фото: Karlis Dambrans / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Защита для бизнеса
Забудь о проблемах с безопасностью
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 марта 2021

Акселератор — MUIV.LAB

15 марта 2021

UFA SuperHero — проект для ИТ-специалистов

17 марта 2021

Самый северный акселератор «Б8»‎

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма