Выпуск 5G-смартфонов Samsung сократится на 30%

Из-за дефицита электроэнергии в американском штате Техас в феврале власти США обязали Samsung полностью приостановить работу двух фабрик, производящих микросхемы. В результате во втором квартале 2021 года производство 5G-смартфонов компании упадет на 30%, сообщает TrendForce.

По оценкам TrendForce, одна треть продукции одного из остановленных заводов — S2 — приходится на чипы Qualcomm RFIC, используемых в производстве смартфонов для сетей пятого поколения (5G).

Отмечается, что с большой долей вероятности уровень загрузки производственных мощностей S2 до конца марта не поднимется выше 90%.

Вместе с тем, в TrendForce полагают, что, несмотря на инцидент, общее мировое производство сматрофонов уменьшится только на 5%. Эксперты объясняют это существующими запасами компонентов. Также они предполагают, что производители устройств увеличат выпуск 4G-моделей.

Помимо чипов Qualcomm, на заводе S2 разрабатываются различные продукты для собственного подразделения компании. Последнее, в свою очередь, производит контроллеры для SSD, чипы для Tesla, Renesas и Qualcomm.

Как только фабрика S2 полностью вернется в строй, Samsung будет уделять первоочередное внимание производству компонентов 5G, считает TrendForce. Тем самым компания постарается снизить негативное воздействие перебоев в производстве на глобальный рынок смартфонов.

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