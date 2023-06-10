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64% россиян готовы работать шесть дней в неделю за прибавку к зарплате

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Аналитики «Авито Работа» опросили 10 тыс. россиян и выяснили, кто из трудоустроенных в настоящее время (таких 73% из опрошенных) готов за дополнительную плату увеличить рабочую неделю до шестидневной, а кто не согласится на это ни при каких условиях.

64% россиян готовы работать шесть дней в неделю за прибавку к зарплате

Результаты исследования приводят «Известия»:

  • 64% россиян готовы работать шесть дней в неделю за прибавку к зарплате,
  • 29% из них добавят день к рабочей неделе за увеличение вознаграждения на 10–30%,
  • 35% пойдут на это за прибавку в 30–50%,
  • 23% работников не перейдут на шестидневку «ни при каких обстоятельствах» (женщин среди них больше, чем мужчин —  27% против 19%),
  • уже сейчас в режиме шестидневки чаще всего работают в сфере образования и науки (16%), строительства и недвижимости (13%), сельского хозяйства (12%), искусства и развлечений (12%),
  • реже всего — в сферах IT (3%), бухгалтерии и финансов (3%), логистических служб (3%) и ЖКХ (2%).

Из принявших участие в опросе 47% респондентов заняты полную пятидневную рабочую неделю (большинство — женщины), а остальные работают по более щадящему графику.

«Увеличение заработной платы ожидаемо оказалось наиболее популярной причиной согласиться на шестидневку. Меньше всего участников исследования заинтересовала мотивация в виде предоставления дополнительных льгот (компенсации проезда, питания и т.д.) — таких набралось всего 13%», — добавили в «Авито Работа».

Фото на обложке: Unsplash

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