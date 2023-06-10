Аналитики «Авито Работа» опросили 10 тыс. россиян и выяснили, кто из трудоустроенных в настоящее время (таких 73% из опрошенных) готов за дополнительную плату увеличить рабочую неделю до шестидневной, а кто не согласится на это ни при каких условиях.

64% россиян готовы работать шесть дней в неделю за прибавку к зарплате