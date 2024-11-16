72% российских компаний переводят коммуникацию и продажи в Telegram

Для завершения продаж компании все чаще переводят коммуникацию с телефона или сайта в мессенджеры. Наиболее популярным инструментом для этого считается Telegram (71,9%), далее идут WhatsApp (60%) и WhatsApp Business (40%). Более 63% продаж завершаются именно в мессенджерах.

По данным исследования агентства «Дела PR» и агрегатора мессенджеров и соцсетей Pact, которое есть в распоряжении у Inc., главная цель перехода в мессенджеры — быстрое реагирование на запросы клиентов (82,9%). Также в мессенджерах удобно оформлять заказы (49%) и уведомлять об изменении их статуса (50%).

Порядка 67% отделов продаж пользуются мессенджерами для ответов на вопросы клиентов, рассылок (57%), техподдержки в процессе оплаты и получения заказа (55%).

Есть и дополнительная польза от общения в мессенджерах: сокращение времени обработки заказа (79%) и получение обратной связи (45%). Лишь у 11% через мессенджеры заключается менее 25% сделок, у прочих опрошенных компаний этот процент существенно выше.

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