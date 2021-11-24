77% россиян отказались оплачивать дополнительное образование на работе — исследование

Работники готовы осваивать IT-технологии и лингвистику по три часа в неделю ради роста доходов и карьеры, но только за счет компании.

Каждый второй россиянин готов получать дополнительное образование на работе, но в 77% случаев за это придется заплатить работодателю. К такому выводу пришли аналитики онлайн-университета Skypro, опросившие более 1,2 тыс. работников в городах населением более 100 тыс. человек.

Лишь 17% россиян готовы оплачивать дополнительные курсы самостоятельно, каждый третий опрошенный согласен компенсировать работодателю до 50% стоимости занятий.

Как показало исследование, большинство жителей России (42%) готовы тратить на получение новых знаний от двух до трех часов в неделю, 12% — более пяти часов в неделю. Треть опрошенных уже получают знания, которые могли бы пригодиться в работе.

Респонденты уверены, что новые знания необходимы для роста доходов (48%) и продвижения в карьере (38%). Лишь 5% сотрудников заявили, что не нуждаются в повышении квалификации, еще столько же готовы учиться из любопытства.

Наибольший интерес у жителей российских городов вызывают IT-технологии. Стать более продвинутыми в этой сфере пожелали 56% участников исследования. На втором месте по популярности лингвистика (18%), на третьем финансы (11%), следом идут юриспруденция (9%) и фитнес (3%).

Как пояснил директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов, интерес к высоким технологиям связан с устойчивостью данной сферы, что стало особенно заметно в пандемию коронавируса.

«IT-знания и специальности показали не только устойчивость во время сложной рыночной ситуации последних двух лет, но и рост заработной платы и количества новых вакансий», – констатировал Михаил Свердлов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!