Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом», «Яндекс» планирует адаптировать продукты для арабских стран, Wee нашел партнера для интеграции ИИ и другие события 8 сентября.

«Яндекс» адаптирует продукты для арабских стран, Elementaree выкупит бизнес «Вкус на дом»: главное 8 сентября