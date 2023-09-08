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«Яндекс» адаптирует продукты для арабских стран, Elementaree выкупит бизнес «Вкус на дом»: главное 8 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом», «Яндекс» планирует адаптировать продукты для арабских стран, Wee нашел партнера для интеграции ИИ и другие события 8 сентября.

«Яндекс» адаптирует продукты для арабских стран, Elementaree выкупит бизнес «Вкус на дом»: главное 8 сентября

Финансы

  • Микрофинансовые компании снизили уровень одобрения микрозаймов до минимальных с 2022 года показателей, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом». Сумма сделки могла составить 10-15 млн рублей.
  • «Яндекс» планирует адаптировать продукты для арабских стран. Акцент на нишевых сервисах позволит компании конкурировать с OpenAI и Google, узнал «Ъ».
  • Дубайский маркетплейс Wee нашел партнера для интеграции ИИ в создание карточек товаров. Инструмент доступен продавцам по бесплатной подписке.

Сервисы и технологии

  • «МТС-банк» после сообщений о появившихся в сети персональных данных 1 млн пользователей опроверг утечку банковской тайны.
  • До конца 2023 года VK адаптирует российский магазин приложений RuStore для отечественной мобильной операционной системы «Аврора».

Фото на обложке: feeling lucky / Shutterstock

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