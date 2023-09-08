«Яндекс» адаптирует продукты для арабских стран, Elementaree выкупит бизнес «Вкус на дом»: главное 8 сентября

Карина Пардаева
Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом», «Яндекс» планирует адаптировать продукты для арабских стран, Wee нашел партнера для интеграции ИИ и другие события 8 сентября.
«Яндекс» адаптирует продукты для арабских стран, Elementaree выкупит бизнес «Вкус на дом»: главное 8 сентябряКарина Пардаева
Финансы
- Микрофинансовые компании снизили уровень одобрения микрозаймов до минимальных с 2022 года показателей, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес
- Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом». Сумма сделки могла составить 10-15 млн рублей.
- «Яндекс» планирует адаптировать продукты для арабских стран. Акцент на нишевых сервисах позволит компании конкурировать с OpenAI и Google, узнал «Ъ».
- Дубайский маркетплейс Wee нашел партнера для интеграции ИИ в создание карточек товаров. Инструмент доступен продавцам по бесплатной подписке.
Сервисы и технологии
- «МТС-банк» после сообщений о появившихся в сети персональных данных 1 млн пользователей опроверг утечку банковской тайны.
- До конца 2023 года VK адаптирует российский магазин приложений RuStore для отечественной мобильной операционной системы «Аврора».
Фото на обложке: feeling lucky /
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