Биткоин вновь бьет рекорды, корпорация X планирует конкурировать с YouTube на прострах SmartTV, в обновленном правлении OpenAI появляются новые лица помимо вернувшихся Альтмана и Брокмана, откладывается несколько запусков ракет в космос, а в России стартует пилотное тестирование «мобильных аптек». RB продолжает следить за самыми интересными событиями в мировой и российской экономике.

Альтман вернулся в правление OpenAI, X запустит конкурента YouTube: главное для бизнеса 9 марта