Альтман вернулся в правление OpenAI, X запустит конкурента YouTube: главное для бизнеса 9 марта

Биткоин вновь бьет рекорды, корпорация X планирует конкурировать с YouTube на прострах SmartTV, в обновленном правлении OpenAI появляются новые лица помимо вернувшихся Альтмана и Брокмана, откладывается несколько запусков ракет в космос, а в России стартует пилотное тестирование «мобильных аптек». RB продолжает следить за самыми интересными событиями в мировой и российской экономике.
- Сэм Альтман и Грег Брокман вернулись в совет директоров OpenAI. Компания также назвала и других членов обновленного правления.
- Соцсеть X запустит для Smart TV на телевизорах Amazon и Samsung приложение-аналог YouTube.
- С 11 марта в России начнется пилотное тестирование «мобильных аптек» — передвижных пунктов продажи лекарств в отдаленных деревнях и селах. Специализированные лекомобили появятся в Красноярском, Краснодарском крае и Республике Хакасия.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании трёх новых особых экономических зон (в Мордовии, Ростовской и Тверской областях) и расширении двух действующих ОЭЗ (в Калужской и Липецкой областях).
- По итогам торгов в пятницу биткоин вновь побил исторический рекорд — уже второй раз за неделю: в моменте валюта стоила $70,1 тыс. (а 5 марта она достигла $69+ тыс.).
- Минфин США внес компанию Bois Rouge Sarlu из Центрально-Африканской Республики и ООО «Брокер эксперт» в санкционный список «за усилия по содействию вредоносной деятельности России в Африке».
- Первый в Японии запуск частной ракеты Kairos-1 компании Space One с частного космодрома Spaceport Kii отложили на неопределенное время, но не по причине неисправности ракеты, как утверждают власти.
- Отложен и первый испытательный полет в пилотируемом режиме корабля CST-100 Starliner от Boeing к МКС: ранее он планировался 22 апреля, теперь сроки сдвинулись на май «из-за графика полётов к космической станции на орбитальную лабораторию».
Фото на обложке: Unsplash
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