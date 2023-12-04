Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами

В течение трех десятилетий поисковые системы служили верными навигаторами в мире интернета. В 2023 году концепция поиска претерпела революцию, заставив гигантов, таких как Bing, Google и «Яндекс», пересмотреть свой подход. Юрий Никулин, Head of SEO в Департаменте информационных технологий и сайта мэра Москвы рассказал, что ждет рынок поисковых систем в ближайшие пять лет и как адаптироваться seo-специалистам, чтобы следовать тренду.

Как зарождались поисковики

Первый этап: появление первого поисковика

Первопроходцем стала поисковая система Archie, разработанная в 1990 году. Ее простой алгоритм позволял искать файлы на публичных серверах и понимать их точное название. Но организовывать и сохранять содержимое файла в своей памяти Archie не умел — это процесс называется индексированием.

Индексация дает возможность упорядочить и структурировать информацию о страницах сайта в базе поисковой системе, чтобы заново не обходить интернет, а обратиться к текущей сохраненной копии страниц при поиске данных.

Второй этап: поисковик индексирует содержимое файлов

В 1993 году появился поисковик JumpStation, который индексировал заголовок внутри файла и URL, но не полный текст страниц. Основатель этого поисковика Джон Хендерсон впервые разработал понятия «поисковый робот», «поисковый индекс"» и «поисковый запрос». В 1994 году технология была доработана и новая система поиска WebCrawler уже смогла индексировать полный текст документов.

Третий этап: поисковик индексирует и анализирует содержимое файлов

Революция в поиске — появление в 1998 году Google на основе поисковой системы BackRub и алгоритма PageRank. Алгоритм анализировал не только внутреннее содержание страницы, но и количество ссылок на нее. С этого момента и по сей день Google вне конкуренции: около 90% всего населения Земли использует его как основной поисковик. Доли остальных: Bing 3%, Яндекс 1,8%, Yahoo 1,22, Baidu 1%.

Эволюция поисковых систем сейчас

Поисковые системы не менялись концептуально уже около 20 лет, и сегодня мы снова становимся свидетелями революционных изменений. В ответ на запрос поисковик не просто выдает список документов, а пытается сформулировать готовый текстовый ответ.

Первый шаг в разработке этого направления снова сделал Google: в 2001 году он начал использовать простую версию машинного обучения для корректировки орфографии в поисковых запросах. В 2015-м компания сделала искусственный интеллект частью полноценного поискового алгоритма под названием RankBrain.

RankBrain считается первым значимым искусственным интеллектом в поисковике, потому что не просто обрабатывает заданные правила, как это делают традиционные алгоритмы, а использует машинное обучение для адаптации к новым ситуациям.

Обычные поисковые системы следуют четко определенным инструкциям. Например, как играть в шахматы по правилам. Но RankBrain похож на игрока в шахматы, который учится, анализируя свои предыдущие партии. Он способен сделать предсказания и принимать решения, основанные на опыте, а не только на жестко заданных правилах.

30 ноября 2022 года вышел ChatGPT от Open.ai и произвел фурор в мире поиска и работы с текстовой информацией. Он положил начало гонке поисковиков за возможность вести более натуральные разговоры, как человек.

Через два месяца корпорация Microsoft на закрытой презентации представила обновленную версию поисковика Bing на основе ИИ, где пользователь может общаться с поиском.

Google создал конкурента под названием Bard, но на данном этапе это скорее копия функционала Bing без особых инноваций.

Яндекс тоже последовал за трендом и разработал генеративную модель YandexGPT, которую встроил в поиск и свои проекты. Например, в «Яндекс Практикум», где GPT подводит резюме урока, может прояснить непонятный термин или расшифровать нюансы кода, если вы учитесь на разработчика.

Как повлиял ИИ на поисковики и интернет

В результате в ответ на свой запрос пользователь может получить как привычную картину — список ссылок, так и сгенерированный ответ от нейросети. По такому пути следуют Bing и Google. Выглядит это так:

Вторая новая концепция — сделать поиск ассистентом. Для этого эксперимента Google создал проект bard.google.com, а Bing добавил отдельную вкладку в основной поиск, чтобы пользователь мог выбрать, чем ему пользоваться удобнее: классическим поиском или чат-ботом. Выглядит это так:

Разработчики идут дальше и встраивают ИИ в браузеры. Microsoft Edge имеет встроенный чат-бот Bing и режим сочинений. Инструмент называется Copilot. Пользователь может открыть любую страницу в этом же окне и попросить чат-бота найти информацию, пересказать ее или объединить. В режиме сочинения можно написать любой текст — от электронного письма и статьи для сайта до постов для соцсетей. Браузер Arc встроил поддержку ChatGPT и умный поиск через CTR+F и теперь ищет информацию не по точному совпадению, а по смыслу.

Искусственный интеллект меняет роль поисковых движков. Например, Forbes, желая нарастить число пользователей и их вовлеченность в поиск, выпустил свою генеративную поисковую платформу Adelaide. Она обучена на данных сайта за последние 12 месяцев и уже выглядит скорее как ассистент, нежели бездушная поисковая машина. Платформа выдает ответ на запрос в виде сгенерированного текста, близкого к речи человека. Возможно, в ближайшее время не только поисковые движки станут умными, но и внутренние поисковые системы смогут также конкурировать с гигантами.

Что могли делать пользователи через поиск до февраля 2023 года:

Искать информацию по ключевому запросу и исследовать выдачу.

Искать информацию по учебе и общаться на форумах для получения ответов: сочинения, статьи, программирование.

Искать информацию на отдельных сайтах через их внутренние поисковые движки.

Что смогли делать пользователи через поиск после февраля 2023 года:

Тонко генерировать свой запрос и получать нужного формата ответы.

Получать мгновенный ответ по вопросам программирования.

Писать тексты через чат-бот поиска Bing. Он иногда заменяет общение по учебным вопросам.

Искать запросы, описывающие ситуацию: например, какой-то фрагмент из фильмов или книг.

Искать обобщенную информацию и получать единый сгенерированный ответ на основе поисковой выдачи.

Что ждет поисковые системы в ближайшие 5 лет

Скорость цифровизации жизни и потребления информации увеличивается. Но глобальные инновации, которые меняют рынок и задают тренды на десятилетия, такие как появление Google или телефонов Apple с полностью сенсорным экраном, происходят редко. На ближайшие несколько лет такая инновация уже родилась — это генеративная модель в виде ChatGPT. Ее изобретение сродни изобретению языка, на котором позже начали общаться и писать книги. Все, что появится в следующие пять лет, будет результатом усовершенствования генеративных моделей:

Возможно, через год-два появится полноценный новый поиск от Google или Bing с внедренными диалоговыми ИИ-функциями. Формат знакомства с информацией будет упрощаться: поиск превратится в ассистента у вас дома, который отвечает на все вопросы. Возможно, новые технологии изменят само взаимодействие с поиском. Например, очки от Apple — Vision Pro, сейчас позволяют взаимодействовать с интернетом без рук, а в будущем смогут легко искать за нас товары на полках в магазинах или любую другую информацию в реальном мире. Использование интернета на десктопных устройствах сходит на нет последние 7 лет, все больше людей взаимодействует со смартфонами. Поиск станет более динамичным и мультифункциональным. Например, Google давно модернизирует Google Lens, позволяющую искать графическую информацию в реальном времени совместно с текстовым запросом.

Причины, почему классические поисковые системы не умрут

Новая концепция поиска непривычна

Доказать людям, что поиск в виде чат-бота удобнее классического, а готовые ответы лучше перехода по ссылкам — сложная задача и в силу природного консерватизма человечества, и потому, что имеет множество политических и этических аспектов.

Качество ответа не устраивает

Сегодня существует проблема с точностью выдаваемой на запрос информации, но она решится в ближайшие годы благодаря дальнейшей оптимизации алгоритмов. Это позволит сделать ответы чат-ботов максимально качественными.

Лишение права выбора

Умный поиск выдает готовый ответ, сформулированный на основе информации из нескольких источников и тем самым забирает у человека ощущение контроля ситуации. Это не всегда нравится пользователю.

Электронная коммерция

Компании вкладывают много денег, чтобы продавать свои товары через поисковые системы и ранжироваться как можно выше. Концепция ChatGPT, Google и Bing предполагает ограниченный показ поисковой выдачи, что идет вразрез с целями бизнеса и монетизации. Решение проблемы — в прозрачности модели продажи товара через сгенерированный ответ от нейросети.

В июне 2023 года Google уже тестировал модель продажи товаров через генеративную модель, но осенью товары стали реже появляться в этой выдачи. Причины пока что неизвестны.

Новостной формат

Сопротивление новому поиску могут оказать медиа. Нейросеть может сформулировать ответ, основываясь на их оригинальных материалах, но не выдать на них ссылку или ссылка будет и вовсе не нужна, а значит, трафик на сайты медиа упадет.

Еще одна нерешенная проблема: как нейросети выдавать инфографику, ведь показывать ее без указания авторства не получится. Со временем нейросети сделают с веб-поиском то же, что интернет сделал с телефонными справочниками, но время в запасе у нас еще есть.

Что делать seo-специалистам и компаниям, чтобы следовать тренду

Специалист в сфере поисковой оптимизации не может повлиять на саму разработку и видоизменение поиска. Грубо говоря, повлиять на того, с кем вы боретесь, практически невозможно. Но можно использовать технологию генеративной модели против своего «противника», оптимизируя сайты.

Не блокировать ботов генеративных моделей

На данный момент боты поисковых систем Bing, Google и даже ChatGPT ходят и анализируют сайты. ChatGPT в последнее время тестирует показ ссылок на источники при формировании текста. Не блокируя ботов, вы даете возможность попасть вашему сайту в результаты выдачи, что даст вам больше поискового трафика.

Использовать сгенерированные с помощью нейросетей тексты аккуратно

Google говорит: неважно, создали вы текст с помощью нейросети или самостоятельно, важно качество текста. Нейросети генерируют тексты по определенному алгоритму, без участия человека и использования промтов их качество пока остается посредственным. Поисковики умеют определять такой тип контента, но ориентируются только на его качество.

Искать точные ключевые слова

Попросите ChatGPT проставить векторы ключевых слов. Далее с помощью нейросети bert выполните кластеризацию или проще говоря, разделите ваши ключевые слова по смысловым группам. А с помощью Microsoft Edge Copilot можно увидеть часто встречающиеся ключевые слова на странице по определенной теме.

Предоставлять смыслы и факты

Выдавайте четкую информацию с цифрами, чтобы генеративная модель могла сослаться на вас и определить ваш контент как качественный. Она будет следовать фактам. Возможно, она выдаст микс на основе текста «с водой» и вашим качественным материалом, но ссылка с большей долей вероятности отправит к источнику точных данных.

Учитывать смешанную выдачу

При комбинированной выдаче вместе с сгенерированным текстом поисковик покажет источник информации, чтобы пользователь мог ее проверить. В этом случае ключевую роль сыграет заголовок, так как сайты, откуда была взята информация, будут отображены списком. Такую концепцию можно посмотреть в новом трендовом поисковике Perplexity на основе генеративной модели.

Создавать коммьюнити или ассистента

Пользователи все реже идут в поисковики. Чтобы задавать вопросы, они стали больше доверять сообществам, в том числе профессиональным. Можно обращаться напрямую к Amazon — за покупками, к Pinterest — за изображениями, использовать приложения сообщества. Вспомним пример Forbes с его внутренним поисковиком Adelaide, чтобы комьюнити в дальнейшем могло консультироваться по вопросам бизнеса. Делайте так же.

Поисковые системы будут эволюционировать

Поисковики прошли достаточно долгий путь от простого поиска в интернете по названию файлов до сложной системы с искусственным интеллектом, которая понимает смысл и контекст пользователя. Важно отметить, что классический поиск не умирает, а эволюционирует, уступая место моделям, которые больше приходятся по вкусу пользователям.

ChatGPT — это новая технология, концепцию которой копируют все поисковые системы, чтобы не отставать от конкуренции. В ближайшее время большинство поисковых систем превратятся в поисковых ассистентов, которые будут коммуницировать с пользователем и искать информацию не только в интернете, но и в реальном мире.

Хотя технология генеративных моделей только в начальной стадии, в ближайшие годы можно ожидать ее оптимизации. С появлением новой модели поиска возможно появление новых областей деятельности или изменение существующих, аналогично тому, как появились seo-специалисты в свое время.

Фото на обложке: 8photo / Freepik