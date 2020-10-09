Названы победители 90 Days Challenge
Стали известны победители инкубационной программы 90 Days Challenge. Так, в треке женского социального предпринимательства We Act были выбраны 8 проектов, их авторы получат по €3500. Об этом Rusbase рассказал организатор программы Impact Hub Moscow.
762шгВ этом году в инкубаторе участвовали 45 начинающих социальных предпринимателей. Они представляли 21 российских город. Обучение стартовало 1 июля в онлайн-формате. Команды приняли участие в более 40 вебинарах, поработали с 13 кураторами, консультировались с российскими и зарубежными экспертами. В финал программы вышли 38 проектов.
Обучение длилось три месяца. Лучшие стартапы выбрали в четырех номинациях: We Act, «Интернет для лучшего мира», «Творческий бизнес со смыслом» и «Инклюзия без границ».
Победителями в номинации We Act стали:
- Музей «В тишине» (Москва). Инклюзивный музей, куда могут устроиться на работу слабослышащие люди.
- «Розмарин» (Казань). Площадка для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (группа временного пребывания, лекции для мам, индивидуальные рекомендации для ребенка).
- ItGirls (Москва). Школа программирования, помогающая девушкам из регионов освоить профессию программиста.
- ProZero (Новосибирск). Компания занимается повышением экологической грамотности в регионе, сбором и утилизацией вторсырья.
- «Мирабилис» (Томская область). Производитель деревянных игр для поддержки ментального здоровья людей старшего возраста.
- «Петрушки из Невежкино» (Саратов). Мастерская по производству пальчиковых и перчаточных кукол по мотивам русских народных сказок. Берет на работу женщин в сельской местности.
- «Какая разница» (Санкт-Петербург). Мастерские и центр социальной абилитации для детей с расстройством аутистического спектра, где они учатся саморегуляции и коммуникации.
- «Манифест» (Санкт-Петербург). Производитель сумок из использованных сложных для переработки материалов.
Каждая победительница номинации We Act получит грант на развитие бизнеса в размере €3500.
В номинации «Интернет для лучшего мира» победу одержала ItGirls. Компания получит грант на обучение и нетворкинг в России или за рубежом.
В номинации фонда им. Фридриха Эберта «Творческий бизнес со смыслом» лучшим стал музей «В тишине» (в качестве приза - мастер-классы на выбранные победителем темы).
В номинации «Инклюзия без границ» победила московская компания «Няни особого назначения». Она подбирает и обучает нянь для семей с особенными детьми. Победитель получит консультации по запросам от консалтинговой компании Accenture.
Еще пять проектов были выбраны аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young для проведения стратегических сессий и участия в программе «Деловые женщины»: «Мирабилис», ItGirls, сервис каршеринга Cups (Москва), центр творческой реабилитации и оздоровления для людей с онкостатусом «Голос и ритм» (Санкт-Петербург) и «Петрушки из Невежкино».
Основатели «Мирабилиса» и нижегородского стартапа «QR-бейджи», помогающего людям с ограниченными возможностями здоровья быстро связаться с близкими в случае кризисной ситуации, отправятся на образовательную поездку в Германию..
Петербургская мастерская для людей старше 50 лет «Душевные вещи» и центр реабилитации «Голос и ритм» продолжат сотрудничество с проектом «Старший добрый город».
Школа и интернет-платформа «Дай пять» (Ульяновск) получит грант в 50 тысяч рублей от инвестора и члена жюри 90 Days Challenge Ильи Зибарева. Школа помогает делать доступными занятия с репетиторами для детей из малообеспеченных семей.
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