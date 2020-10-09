Названы победители 90 Days Challenge

Стали известны победители инкубационной программы 90 Days Challenge. Так, в треке женского социального предпринимательства We Act были выбраны 8 проектов, их авторы получат по €3500. Об этом Rusbase рассказал организатор программы Impact Hub Moscow.

762шгВ этом году в инкубаторе участвовали 45 начинающих социальных предпринимателей. Они представляли 21 российских город. Обучение стартовало 1 июля в онлайн-формате. Команды приняли участие в более 40 вебинарах, поработали с 13 кураторами, консультировались с российскими и зарубежными экспертами. В финал программы вышли 38 проектов.

Обучение длилось три месяца. Лучшие стартапы выбрали в четырех номинациях: We Act, «Интернет для лучшего мира», «Творческий бизнес со смыслом» и «Инклюзия без границ».

Победителями в номинации We Act стали:

Музей «В тишине» (Москва). Инклюзивный музей, куда могут устроиться на работу слабослышащие люди. «Розмарин» (Казань). Площадка для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья (группа временного пребывания, лекции для мам, индивидуальные рекомендации для ребенка). ItGirls (Москва). Школа программирования, помогающая девушкам из регионов освоить профессию программиста. ProZero (Новосибирск). Компания занимается повышением экологической грамотности в регионе, сбором и утилизацией вторсырья. «Мирабилис» (Томская область). Производитель деревянных игр для поддержки ментального здоровья людей старшего возраста. «Петрушки из Невежкино» (Саратов). Мастерская по производству пальчиковых и перчаточных кукол по мотивам русских народных сказок. Берет на работу женщин в сельской местности. «Какая разница» (Санкт-Петербург). Мастерские и центр социальной абилитации для детей с расстройством аутистического спектра, где они учатся саморегуляции и коммуникации. «Манифест» (Санкт-Петербург). Производитель сумок из использованных сложных для переработки материалов.

Каждая победительница номинации We Act получит грант на развитие бизнеса в размере €3500.

В номинации «Интернет для лучшего мира» победу одержала ItGirls. Компания получит грант на обучение и нетворкинг в России или за рубежом.

В номинации фонда им. Фридриха Эберта «Творческий бизнес со смыслом» лучшим стал музей «В тишине» (в качестве приза - мастер-классы на выбранные победителем темы).

В номинации «Инклюзия без границ» победила московская компания «Няни особого назначения». Она подбирает и обучает нянь для семей с особенными детьми. Победитель получит консультации по запросам от консалтинговой компании Accenture.

Еще пять проектов были выбраны аудиторско-консалтинговой компанией Ernst & Young для проведения стратегических сессий и участия в программе «Деловые женщины»: «Мирабилис», ItGirls, сервис каршеринга Cups (Москва), центр творческой реабилитации и оздоровления для людей с онкостатусом «Голос и ритм» (Санкт-Петербург) и «Петрушки из Невежкино».

Основатели «Мирабилиса» и нижегородского стартапа «QR-бейджи», помогающего людям с ограниченными возможностями здоровья быстро связаться с близкими в случае кризисной ситуации, отправятся на образовательную поездку в Германию..

Петербургская мастерская для людей старше 50 лет «Душевные вещи» и центр реабилитации «Голос и ритм» продолжат сотрудничество с проектом «Старший добрый город».

Школа и интернет-платформа «Дай пять» (Ульяновск) получит грант в 50 тысяч рублей от инвестора и члена жюри 90 Days Challenge Ильи Зибарева. Школа помогает делать доступными занятия с репетиторами для детей из малообеспеченных семей.