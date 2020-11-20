Digital Nomad Lifestyle 2020 MSK: конференция для цифровых кочевников пройдет онлайн

23–27 ноября пройдет онлайн-конференция о совмещении жизни, работы и путешествий. Каждый участник получит персональный план цифрового кочевника и найдёт единомышленников.
Организаторы мероприятия – создатели проекта Remotecamp. Это сообщество IT-специалистов, которые работают удалённо, и площадка для встреч. Они пригласили успешных предпринимателей, которые поделятся свои опытом дистанционной работы и расскажут, как комбинировать саморазвитие, путешествия и ведение собственных проектов.
Участников конференции ждут выступления на темы:
- сезонный бизнес;
- инвестиции;
- оптимизация расходов в путешествиях;
- волонтёрство;
- создание коливингов;
- юридические тонкости работы в различных странах для IT-предпринимателей;
- оформление стартап-визы в Эстонии и выход на европейский рынок за счёт эстонских компаний.
Также слушатели получат:
- методики эффективного тайм-менеджмента;
- инструменты для качественной работы;
- связи и знакомства;
- личный план развития.
Конференция завершится офлайн-вечеринкой. Подробная информация о программе и билеты на сайте.
Фото на обложке: Photo_life/Depositphotos
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