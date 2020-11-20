Digital Nomad Lifestyle 2020 MSK: конференция для цифровых кочевников пройдет онлайн

23–27 ноября пройдет онлайн-конференция о совмещении жизни, работы и путешествий. Каждый участник получит персональный план цифрового кочевника и найдёт единомышленников.

Организаторы мероприятия – создатели проекта Remotecamp. Это сообщество IT-специалистов, которые работают удалённо, и площадка для встреч. Они пригласили успешных предпринимателей, которые поделятся свои опытом дистанционной работы и расскажут, как комбинировать саморазвитие, путешествия и ведение собственных проектов.

Участников конференции ждут выступления на темы:

сезонный бизнес;

инвестиции;

оптимизация расходов в путешествиях;

волонтёрство;

создание коливингов;

юридические тонкости работы в различных странах для IT-предпринимателей;

оформление стартап-визы в Эстонии и выход на европейский рынок за счёт эстонских компаний.

Также слушатели получат:

методики эффективного тайм-менеджмента;

инструменты для качественной работы;

связи и знакомства;

личный план развития.

Конференция завершится офлайн-вечеринкой. Подробная информация о программе и билеты на сайте.

Фото на обложке: Photo_life/Depositphotos