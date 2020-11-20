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Digital Nomad Lifestyle 2020 MSK: конференция для цифровых кочевников пройдет онлайн

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

23–27 ноября пройдет онлайн-конференция о совмещении жизни, работы и путешествий. Каждый участник получит персональный план цифрового кочевника и найдёт единомышленников.

Digital Nomad Lifestyle 2020 MSK: конференция для цифровых кочевников пройдет онлайн

Организаторы мероприятия – создатели проекта Remotecamp. Это сообщество IT-специалистов, которые работают удалённо, и площадка для встреч. Они пригласили успешных предпринимателей, которые поделятся свои опытом дистанционной работы и расскажут, как комбинировать саморазвитие, путешествия и ведение собственных проектов.

Участников конференции ждут выступления на темы:

  • сезонный бизнес;
  • инвестиции;
  • оптимизация расходов в путешествиях;
  • волонтёрство;
  • создание коливингов;
  • юридические тонкости работы в различных странах для IT-предпринимателей;
  • оформление стартап-визы в Эстонии и выход на европейский рынок за счёт эстонских компаний.

Также слушатели получат:

  • методики эффективного тайм-менеджмента;
  • инструменты для качественной работы;
  • связи и знакомства;
  • личный план развития.

Конференция завершится офлайн-вечеринкой. Подробная информация о программе и билеты на сайте

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Фото на обложке: Photo_life/Depositphotos

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