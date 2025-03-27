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В Яндекс Путешествиях появились чаты с арендодателями и отельерами

Новости
Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

Яндекс Путешествия запустили чаты. В них могут общаться друг с другом путешественники и представители объектов размещения — отелей и квартир. Для тех, кто отправляется в поездку, чат — удобный способ уточнить детали. Например, узнать, получится ли добавить в номер еще одну кровать или заселиться поздно вечером.

В Яндекс Путешествиях появились чаты с арендодателями и отельерами
  1. Новости

Принимающая сторона может использовать чат для рассылки инструкций и подсказок — скажем, как найти отель или как заселиться в квартиру. Прямое общение с будущими гостями поможет создать приятное впечатление об объекте размещения и повысить лояльность. Для удобства в каждом чате есть информация о бронировании.

Путешественникам чаты доступны в приложении Яндекс Путешествий, а отельерам и арендодателям — на платформе Экстранет. Чат появится в приложении сразу после оформления бронирования и будет работать как во время поездки, так и в течение еще двух недель после выезда из отеля или квартиры.

Сейчас через чат можно связаться с частью отелей и апартаментов, представленных на Яндекс Путешествиях. В будущем количество объектов, для которых доступен такой вид связи, увеличится. В отель или апартаменты также можно позвонить — многие объекты указывают контактный телефон в своей карточке. Данные переписок хранятся в зашифрованном виде и надежно защищены благодаря двухфакторной аутентификации.

Для того, чтобы чаты отобразились, необходимо обновить приложения Яндекс Путешествий и «Экстранет: Я.Путешествия» до последних версий.

Фото на обложке: Tony Yakovlenko / Unsplash

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