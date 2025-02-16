FT: Евросоюз введет запрет на импорт продуктов из США в ответ на пошлины

Евросоюз рассматривает возможность ограничить импорт сельхозпродукции из США, содержащей запрещенные в ЕС пестициды. Так европейские власти намерены защитить местных фермеров и ответить на «взаимную» торговую политику США.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников, на следующей неделе Еврокомиссия изучит вопрос о введении более жестких ограничений на импорт.

В первую очередь запрет на ввоз может коснуться сои, «выращиваемой с использованием пестицидов, которые фермерам ЕС использовать запрещено».

«У нас есть очень четкие сигналы от парламента, очень четкие сигналы также от государств-членов и от наших фермеров: все, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено в ЕС, даже если это импортный продукт», — говорил в январе в беседе с FT еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели.

По данным газеты, одним из опасных веществ является паракват — запрещенный в ЕС гербицид, который используется в США при выращивании сельскохозяйственных культур, включая соевые бобы.

Как отмечает FT, потенциальный запрет на импорт некоторых продуктов может быть мерой защиты фермеров на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на товары из Европы.

В начале февраля Трамп распорядился ввести 25%-е пошлины на товары из Канады и Мексики, а также пошлины 10% на продукцию из Китая. Президент США также угрожал ввести тарифы на товары из Евросоюза.

На этой неделе Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social анонсировал политику «взаимных тарифов» в отношении ряда развивающихся стран.