Число выданных IT-ипотек в Москве выросло в три раза

Сотрудники аккредитованных Минцифры московских IT-компаний получили более 3 тысяч льготных ипотек в первом квартале 2024 года. Общая сумма кредитов составила около 39,4 млрд рублей.

Как рассказала РИА глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева, за первые три месяца этого года в Москве выдано втрое больше IT-ипотек и по числу, и по объему, чем за аналогичный период прошлого года.

Также выросла доля ипотеки для IT-специалистов среди выдаваемых по различным программам льготных кредитов. Если год назад она составляла 7% от числа и 10% от общей суммы выданных льготных кредитов, то в первом квартале 2024 года показатели выросли до 20% и более 28% соответственно.

«На столицу приходится почти треть выданных в стране кредитов по этой программе и свыше 44% от их объема», — рассказала Багреева.

IT-ипотека — льготная ипотека для специалистов в возраст 18–50 лет, работающих в аккредитованных Минцифры IT-компаниях. Максимальная сумма кредита на покупку жилья в Москве составляет 18 млн рублей. Программа действует до конца 2024 года.

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