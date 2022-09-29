Volkswagen привлек €9,4 млрд в ходе первичного публичного размещения акций Porsche

Бумаги размещены на Франкфуртской фондовой бирже, компания смогла привлечь около €9,4 млрд, став одним из крупнейших IPO, когда-либо проводившихся в Европе. Компания разместила около 114 млн привилегированных акций по цене €82,5 за штуку.

Рыночная стоимость Porsche была оценена в €75,2 млрд. Компания войдет в топ-5 мировых производителей автомобилей по капитализации, опередив Mercedes-Benz Group AG. Выручка Porsche за 2021 год составила €33,1 млрд.

Инвесторами выступили суверенные фонды ОАЭ, Катара и Норвегии, а также инвестиционная компания T. Rowe Price.

Volkswagen сообщил о планах провести IPO Porsche AG в конце прошлого года. Концерн хотел привлечь средства для перехода на производство электромобилей.

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