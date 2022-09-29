Volkswagen привлек €9,4 млрд в ходе первичного публичного размещения акций Porsche

Концерн Volkswagen AG (VW) провел первичное пубичное размещение акций (IPO) производителя Porsche AG, IPO прошло по верхней границе ценового диапазона, сообщает The Wall Street Journal.
Бумаги размещены на Франкфуртской фондовой бирже, компания смогла привлечь около €9,4 млрд, став одним из крупнейших IPO, когда-либо проводившихся в Европе. Компания разместила около 114 млн привилегированных акций по цене €82,5 за штуку.
Рыночная стоимость Porsche была оценена в €75,2 млрд. Компания войдет в топ-5 мировых производителей автомобилей по капитализации, опередив Mercedes-Benz Group AG. Выручка Porsche за 2021 год составила €33,1 млрд.
Инвесторами выступили суверенные фонды ОАЭ, Катара и Норвегии, а также инвестиционная компания T. Rowe Price.
Volkswagen сообщил о планах провести IPO Porsche AG в конце прошлого года. Концерн хотел привлечь средства для перехода на производство электромобилей.
Фото на обложке: Unsplash
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