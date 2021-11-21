В Совете Федерации оценили перспективы криптовалют в России

Рассматривать криптовалюты в качестве официальных средств платежей в России пока рано — такого мнения придерживается первый зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Елена Перминова.
В интервью агентству URA.ru сенатор отметила, что в Совете Федерации она занимается анализом криптовалют на финансовом рынке.
«Криптовалюты сегодня, как на качелях — то вверх, то вниз. Наверное, за ними есть будущее, наверное, что-то будет. Но официальной валютой в расчетах государства я пока их не вижу», — к такому выводу пришла Перминова.
На этой неделе Генпрокуратура предложила признать криптовалюту имуществом, которое попадает в рамки Уголовного кодекса.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение создать рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования майнинга криптовалют.
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