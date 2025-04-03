Владелец «Абрау-Дюрсо» объяснил причины выхода группы из косметической компании
Группа компаний «Абрау-Дюрсо» вышла из ООО «Косметех», которое развивает линейку косметики Abrau Cosmetics, не из-за того, что разочаровалась в рынке косметики на базе винограда, заявил владелец и основной акционер винного дома Борис Титов. По его словам, компания будет внедрять в свои продукты новые вещества и поэтому сменит партнера, сообщил он в Telegram-канале.
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«Это не потому, что мы разочаровались в рынке косметики на базе винограда и содержащихся в нем полифенолов, особенно антиоксиданта ресвератрола. Будем делать и косметику с ресвератролом, и воду, и БАДы. С другим, повышенным качеством — благодаря внедрению новых веществ, которые полезны не только для кожи, но и для здоровья в целом», — написал Титов. По его словам, из-за ввода новых веществ технологический процесс «усложнился», поэтому компания решила найти нового партнера и ведет переговоры с другими производственными площадками.
После выхода «Абрау-Дюрсо» из ООО «Косметех» собственником косметической компании на 100% стал Руслан Романцев, написали «Ведомости». Ранее Романцеву принадлежало 49%, остальное — «Абрау-Дюрсо». Представитель «Абрау-Дюрсо» Ольга Фирстова сказала изданию, что группа решила сконцентрироваться на развитии собственного проекта уходовых средств для лица и тела под брендом Abrau Club. Развитием этого проекта занимается дочь Бориса Титова Мария.
- Компания «Косметех» была основана в октябре 2021 года. В начале 2022 года «Абрау-Дюрсо» объявила о старте производства уходовой косметики на предприятии «Кубаньбытхим» в Новороссийске. Романцев до февраля 2024 года руководил «Кубаньбытхим». Сейчас его гендиректор, по данным «СПАРК-Интерфакса», — Евгения Забара. В 2023 году выручка «Косметеха» по РСБУ выросла на 8,8%, до 2,1 млн рублей. Чистый убыток составил 1 млн рублей.
- «Абрау-Дюрсо» — один из крупнейших в России производителей игристых вин. Чистая прибыль компании в 2024 году выросла на 54% к предыдущему году до 1,56 млрд рублей, приводили «Ведомости» данные из презентации компании. Выручка компании увеличилась на 43% до 17,7 млрд рублей.
Фото на обложке: Anna Pakutina / Shutterstock / FOTODOM
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