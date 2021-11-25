Стартап Accel Club бывшего гендиректора «Яндекс.Еды» привлек $170 млн от ряда фондов

Стартап в области электронной коммерции Accel Club с российскими основателями привлек $170 млн в раунде A от венчурных фондов RedSeed экс-руководителя «Одноклассников» Ильи Широкова, Flyer One Ventures и North Wall Capital.
Стартап создан в феврале 2021 года бывшими гендиректором «Яндекс. Еды» Максимом Фирсовым и управляющим директором маркетплейса автобусных билетов Busfor Николаем Тузенко, сообщил Forbes.
Accel Club покупает бренды, которые стали успешными на Amazon, и развивает их с помощью технологий и ресурсов своей платформы: выводит бизнес на новые рынки, внедряет глубокую аналитику, добивается кросс-продаж, развивает работу с инфлюенсерами, оптимизирует логистические цепочки и затраты на маркетинг.
Уточняется, что компания всегда покупает 100% бизнеса, а селлеры на Amazon могут продать свой бренд Accel Club за месяц. Штаб-квартира Accel Club находится в Амстердаме, у него также есть офисы в США и Китае.
По данным самой компании, за 9 месяцев с момента запуска годовые продажи Accel Club достигли десятков миллионов долларов, а команда выросла до 100 сотрудников. Сейчас компания сфокусирована на бизнесах Amazon на рынке США. В 2022 году Accel Club планирует выйти на европейские платформы.
Фирсов является cооснователем сервиса доставки еды Foodfox, который в 2018 году купил «Яндекс» и затем на его базе создал «Яндекс.Еду». После сделки Фирсов занял пост гендиректора «Яндекс. Еды», но в 2020 году покинул компанию. Тузенко занимал должность управляющего директора в маркетплейсе автобусных билетов Busfor, который в конце 2019 года приобрела компания BlaBlaCar.
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Фото на обложке: Henk Vrieselaar /
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