Facebook объединит данные пользователей на платформах компании

Facebook объявил о начале тестирования Центра учетных записей (Accounts center), который поможет синхронизировать данные профиля пользователя в Facebook, Instagram и Messenger. Например, если поменять имя или фамилию в Facebook, они также автоматически поменяются и в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая опция предлагает:

одновременную публикацию постов и сториз в Facebook и Instagram;

функцию одновременного входа Single Sign On, которая сохранит пароли и данные банковских карт для совершения покупок на обеих платформах;

синхронизацию аватарок и имени в Instagram и Facebook.

В Facebook отмечают, что пользователи могут подключить функцию по своему желанию.

«Использование Центра учетных записей не означает, что вам нужно иметь одну и ту же личность во всех наших приложениях», — говорится в сообщении.

По заявлению компании, функция Facebook Pay появится в приложениях позже в этом году. Благодаря ей пользователи смогут сразу перейти к покупке независимо от платформы, на которой они видят предложение.

Фото: Neirfy / Shutterstock