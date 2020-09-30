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Facebook объединит данные пользователей на платформах компании

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Facebook объявил о начале тестирования Центра учетных записей (Accounts center), который поможет синхронизировать данные профиля пользователя в Facebook, Instagram и Messenger. Например, если поменять имя или фамилию в Facebook, они также автоматически поменяются и в Instagram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Facebook объединит данные пользователей на платформах компании

Новая опция предлагает:

  • одновременную публикацию постов и сториз в Facebook и Instagram;
  • функцию одновременного входа Single Sign On, которая сохранит пароли и данные банковских карт для совершения покупок на обеих платформах; 
  • синхронизацию аватарок и имени в Instagram и Facebook.

accounts center

В Facebook отмечают, что пользователи могут подключить функцию по своему желанию. 

«Использование Центра учетных записей не означает, что вам нужно иметь одну и ту же личность во всех наших приложениях», — говорится в сообщении.

По заявлению компании, функция Facebook Pay появится в приложениях позже в этом году. Благодаря ей пользователи смогут сразу перейти к покупке независимо от платформы, на которой они видят предложение.

Фото: Neirfy / Shutterstock

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