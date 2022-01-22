Сотрудники студии Activision Blizzard основали профсоюз работников индустрии видеоигр

На фоне роста числа скандалов и жалоб со стороны работников индустрии разработки видеоигр, сотрудники студии Raven Software, которая является частью Activision Blizzard, решили объединиться в профсоюз.
Raven Software — дочерняя студия гиганта видеоигр, которая занимается разработкой популярной серии шутеров Call of Duty. Как передает Bloomberg, 34 сотрудника студии из штата Висконсин, объединившись с крупнейшим в США профсоюзом работников связи и СМИ CWA, объявили о создании собственного профсоюза Game Workers Alliance.
Хотя сейчас состав объединения кажется незначительным в сравнении с общим числом сотрудников Activision Blizzard почти в 10 тысяч, члены GWA уверены, что их цели поддерживают 78% работников компании. Они добиваются признания профсоюза со стороны работодателя.
Если это случится, GWA станет первым объединением работников крупной студии и вторым в принципе в США — первый был основан сотрудниками Vodeo Games в декабре прошлого года.
Сотрудники Raven Software бастуют с начала декабря после того, как американская студия отказала в новых контрактах ряду тестировщиков из отдела обеспечения качества.
Это не первая проблема с забастовками в Activision Blizzard. В прошлом году сотрудники дважды протестовали против домогательств и дискриминации внутри компании, после которых акционерам пришлось привлечь к дисциплинарной ответственности несколько десятков виновных в харассменте.
Создание профсоюза произошло всего через несколько дней после покупки студии-разработчика компанией Microsoft за $68,7 млрд.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
- 2 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
- 3 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
- 4 Ты студент и хочешь устроиться в «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft или Rambler Group. Как это сделать?
- 5 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
ВОЗМОЖНОСТИ
22 января 2022
28 января 2022
30 января 2022