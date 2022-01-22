Сотрудники студии Activision Blizzard основали профсоюз работников индустрии видеоигр

На фоне роста числа скандалов и жалоб со стороны работников индустрии разработки видеоигр, сотрудники студии Raven Software, которая является частью Activision Blizzard, решили объединиться в профсоюз.

Raven Software — дочерняя студия гиганта видеоигр, которая занимается разработкой популярной серии шутеров Call of Duty. Как передает Bloomberg, 34 сотрудника студии из штата Висконсин, объединившись с крупнейшим в США профсоюзом работников связи и СМИ CWA, объявили о создании собственного профсоюза Game Workers Alliance.

Хотя сейчас состав объединения кажется незначительным в сравнении с общим числом сотрудников Activision Blizzard почти в 10 тысяч, члены GWA уверены, что их цели поддерживают 78% работников компании. Они добиваются признания профсоюза со стороны работодателя.

Если это случится, GWA станет первым объединением работников крупной студии и вторым в принципе в США — первый был основан сотрудниками Vodeo Games в декабре прошлого года.

Сотрудники Raven Software бастуют с начала декабря после того, как американская студия отказала в новых контрактах ряду тестировщиков из отдела обеспечения качества.

Это не первая проблема с забастовками в Activision Blizzard. В прошлом году сотрудники дважды протестовали против домогательств и дискриминации внутри компании, после которых акционерам пришлось привлечь к дисциплинарной ответственности несколько десятков виновных в харассменте.

Создание профсоюза произошло всего через несколько дней после покупки студии-разработчика компанией Microsoft за $68,7 млрд.

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