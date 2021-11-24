Большинство самозанятых заявили о нехватке разрешенных видов деятельности — исследование

Большая часть самозанятых (63%) испытывает нехватку разрешенных видов деятельности в рамках данной формы регистрации. Еще половина отмечают, что недостаточно сервисов, оказывающих различные бизнес-услуги. Об этом говорится в исследовании «Aliexpress Россия», Ozon и Wildberries. С результатами этой работы ознакомился RB.ru.

Многие россияне, согласно результатам исследования, готовы расширить свою сферу деятельности, так, например, 78% хотели бы заняться перепродажей товаров, а 83% — чтобы самозанятым разрешили производить и продавать товары, подлежащие маркировке и сертификации. Однако сейчас такой возможности у них нет.

Еще 33% самозанятых сталкиваются с тем, что производимая продукция требует сертификации или декларации, которые нельзя получить в силу статуса самозанятого: например, это касается одежды и других категорий товаров, которые многие изготавливают на заказ, но не могут продавать на онлайн-платформах.

Многие из них также испытывают сложности даже с получением отказного письма, которое выдается в знак подтверждения, что продукция не подлежит обязательной сертификации: не все профильные организации готовы сотрудничать с самозанятыми и выдавать им такие письма.

«Глубокая интеграция института самозанятых в налоговую систему позволяет обеспечить прозрачность их деятельности, а добавление новых видов бизнеса для самозанятых повысит деловую активность и принесет дополнительные доходы в бюджет», — считает руководитель федеральных партнерских программ «Бизнес-платформы ОНФ» Петр Самойленко.

Самозанятые испытывают сложности не только с сертифицирующими органами. Половина опрошенных отметила, что им не хватает сервисов, оказывающих различные бизнес-услуги: банковские, логистические, торговые. В частности, у самозанятых есть сложности с получением кредитов, лизингом, автоматизацией выставления счетов, приемом безналичной и бесконтактной оплаты, службами доставки. Также самозанятые жалуются на то, что не все маркетплейсы готовы с ними сотрудничать.

Маркетплейсы стали самым распространенным каналом продаж для самозанятых (59%). На втором месте — социальные сети (23%), далее в порядке убывания популярности идут офлайн-продажи (10%) и собственный интернет-магазин (9%). Только единицы работают только со своей клиентской базой, на ярмарках или полагаются на сарафанное радио.

Согласно исследованию, большинство самозанятых хотели бы увеличить лимит (71%) по обороту, но мало кто приблизился к границе существующего: 75% опрошенных имеют годовой оборот до 500 тысяч рублей.

При этом самозанятые рассчитывают на успех в будущем и хотят, чтобы лимитов по обороту не было вовсе (42%), или чтобы они были выше, чем сейчас: 4,5 млн рублей (14%), 3,5 млн (21%) или 6 млн (23%).

По данным платформ, 70% самозанятых зарегистрировали свой статус меньше года назад, а каждый четвертый сделал это уже в период пандемии — от года до двух лет назад. Меньшинство стало самозанятыми после ИП, остальные работали иначе: 64% — по найму, 21% официально не работали.

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