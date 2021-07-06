Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Предприниматели смогут развить бизнес на площадках районных центров «Место встречи»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский деловепер ADG group объявил о начале всероссийского конкурса предпринимателей. Финалисты смогут развить точки продаж в столице, получить субсидии и гранты от спонспоров на аренуду, отделку помещений и закуп оборудования. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Предприниматели смогут развить бизнес на площадках районных центров «Место встречи»

Победителей выберут в восьми номинациях: «Дом без забот», «Вкусно. Полезно. Вместе», «Бизнес по другим правилам», «Компакт-формат», «Красиво жить нужно», «СтартUP», «Лучший образовательный проект» и «Лучшая франшиза».

Tele2 в качестве информационного партнера в номинации «Бизнес по другим правилам»  выделит победителю денежный грант в размере 1 млн руб.

Участвовать в конкурсе смогут предприниматели с действующим не менее шести месяцев бизнесом. Товарооборот которого составляет от 1 до 10 млн руб. в месяц в зависимости от номинации.

Заявки на участие принимаются до 29 августа. Имена победителей объявят осенью.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: SFIO CRACHO/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Открыта на регистрация на форум по бизнесу и технологиям ReForum Winning The Hearts
  2. 2 5 этапов роста, которые должна пройти каждая компания
  3. 3 ВТБ предложит получить аванс в любой момент до зарплаты за отработанное время
  4. 4 «Буквоед» подал в суд на 25 арендодателей из-за отказа снижать плату
  5. 5 Право голоса: как брокерская площадка Tulipshare помогает акционерам влиять на политику крупных компаний
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ