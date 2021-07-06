Предприниматели смогут развить бизнес на площадках районных центров «Место встречи»

Российский деловепер ADG group объявил о начале всероссийского конкурса предпринимателей. Финалисты смогут развить точки продаж в столице, получить субсидии и гранты от спонспоров на аренуду, отделку помещений и закуп оборудования. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Победителей выберут в восьми номинациях: «Дом без забот», «Вкусно. Полезно. Вместе», «Бизнес по другим правилам», «Компакт-формат», «Красиво жить нужно», «СтартUP», «Лучший образовательный проект» и «Лучшая франшиза».

Tele2 в качестве информационного партнера в номинации «Бизнес по другим правилам» выделит победителю денежный грант в размере 1 млн руб.

Участвовать в конкурсе смогут предприниматели с действующим не менее шести месяцев бизнесом. Товарооборот которого составляет от 1 до 10 млн руб. в месяц в зависимости от номинации.

Заявки на участие принимаются до 29 августа. Имена победителей объявят осенью.

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Фото: SFIO CRACHO/Shutterstock