Предприниматели смогут развить бизнес на площадках районных центров «Место встречи»

Российский деловепер ADG group объявил о начале всероссийского конкурса предпринимателей. Финалисты смогут развить точки продаж в столице, получить субсидии и гранты от спонспоров на аренуду, отделку помещений и закуп оборудования. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.
Победителей выберут в восьми номинациях: «Дом без забот», «Вкусно. Полезно. Вместе», «Бизнес по другим правилам», «Компакт-формат», «Красиво жить нужно», «СтартUP», «Лучший образовательный проект» и «Лучшая франшиза».
Tele2 в качестве информационного партнера в номинации «Бизнес по другим правилам» выделит победителю денежный грант в размере 1 млн руб.
Участвовать в конкурсе смогут предприниматели с действующим не менее шести месяцев бизнесом. Товарооборот которого составляет от 1 до 10 млн руб. в месяц в зависимости от номинации.
Заявки на участие принимаются до 29 августа. Имена победителей объявят осенью.
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Фото: SFIO CRACHO/Shutterstock
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