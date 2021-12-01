Рынок рекламы в России покажет рекордный рост и увеличится до 580 млрд рублей

По итогам 2021 года российский рынок рекламы вырастет на 21%, установив рекорд за всю историю наблюдений, прогнозируют в GroupM. Прогноз оказался существенно выше прежних ожиданий экспертов. Также прогноз по росту рынка улучшил «Национальный рекламный альянс». По оценке аналитиков реклама на ТВ вырастет на 15%, хотя еще в сентябре ожидалось 13%.

Расходы на рекламу в России в 2021 году увеличатся по сравнению с 2020 годом на 21%, до 580 млрд рублей, что станет рекордом за всю историю наблюдений за рынком, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз GroupM. Рост к допандемийному 2019 году составит 17%. Этот показатель оказался существенно выше прежних ожиданий GroupM, которая в феврале прогнозировала рост на 5%, а в июне — на 13%.

Однако разные сегменты покажут разную динамику, отмечают аналитики. Ожидается, что продажи интернет- и ТВ-рекламы превысят докризисные уровни на 30% и 11% соответственно, наружная реклама вернется к объему 2019 года после проседания из-за локдаунов, а пресса и радио не восстановят рекламные доходы даже в 2022 году.

Согласно прогнозу в 2022 году весь рынок вырастет на 16%, а затем ежегодно будет увеличиваться на 6-9%, достигнув 830-840 млрд рублей в 2025 году. Основными драйверами роста продолжают быть финансовые и онлайн-сервисы, ритейл и экосистемы, пояснили в GroupM.

«Национальный рекламный альянс» прогнозирует рост ТВ-рекламы по итогам 2021 года на 15-16%, в то время как в сентябре ожидал лишь 13%. Стимулом стали performance-бюджеты (их доля — 24%) и рост отечественных рекламодателей, доля которых по итогам года предварительно оценивается в 54%.

Наружная реклама оказалась наиболее недооценена среди всех сегментов, и новый прогноз GroupM по ней на 19 п.п. превышает оценки начала года. Рост в этом сегменте обеспечили онлайн-ритейлеры, строительные компании и банки, сообщил коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк. По его словам, преодолеть кризис позволило распространение цифровой наружной рекламы.

Не все участники рынка согласились с прогнозами аналитиков. Крупные радиохолдинги заявили, что уже достигли докризисных уровней.

Пресса пока далека от докризисных показателей, признала первый заместитель гендиректора ИД «Аргументы и факты» Марина Мишункина. Но и падения к 2020 году в сегменте нет, реклама в интернет-версиях растет опережающими рынок темпами.

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