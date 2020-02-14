«Аэрофлот» решил запатентовать фирменные цвета

«Аэрофлот» в конце 2019 года подал заявки на получение патентов на пять фирменных цветов — красный, оранжевый и три оттенка синего. Заявки опубликованы на портале Федерального института промышленной собственности, где выложены все документы Роспатента.

Согласно документу с описанием бренда «Аэрофлота», у компании 16 корпоративных цветов, из которых четыре являются основными. Запатентовать «Аэрофлот» хочет все основные цвета и один вторичный.

Основные цвета «Аэрофлота» — это красный Pantone 186, оранжевый Pantone 158 и синие Pantone Reflex Blue и Pantone 2748. Вторичный оттенок, который патентует компания — это синий Pantone 287. Роспатент пока не выдал заключение по заявкам «Аэрофлота», они находятся на экспертизе.

В «Аэрофлоте» заявили, что пытаются запатентовать не все фирменные цвета, а только пять, потому что они больше всего ассоциируются с авиакомпанией. Закрепить за собой эти цвета «Аэрофлот» хочет, потому что «подобная регистрация является общепринятой международной практикой».

Цвета из патентных заявок

Регистрация товарного знака на сегодняшний день – самая эффективная защита фирменного стиля, а когда бренд является широко известным – это практически необходимость, говорит старший юрисконсульт FBK Legal Дарья Терещешко.

При этом любые товарные знаки, в том числе и цвет, регистрируются только в конкретном классе товаров или услуг. В заявках «Аэрофлота» указано, что патенты касаются авиаперевозок. Так перевозчик защитит свои фирменные цвета от других авиалиний, пояснил генеральный директор «Правокард» Станислав Каплан.

Патенты на фирменные цвета есть у нескольких крупных российских компаний. Так, в 2015 году Сбербанк закрепил за собой право на зеленый Pantone 349, а МТС – на красный Pantone 485. «Газпром» в 2016 году запатентовал синий Pantone 300CV. Патенты действительны только с тех сферах, в которых работают компании.

Несмотря на прецеденты, зарегистрировать цветовой товарный знак непросто, отмечает Дарья Терещенко. Компании нужно обосновать, что у потребителя образуется стойкая ассоциативная связь между определенным оттенком цвета и конкретным товаром или производителем, а это не всегда удается даже крупным игрокам.

Например, Red Bull не смог запатентовать сочетание синего и серебристого цветов, которое используется на упаковке энергетика, а у «Евросети» не вышло зарегистрировать свой знаменитый желтый цвет, напоминает Терещенко. Мелкому же бизнесу доказать узнаваемость своего фирменного цвета еще сложнее.

«Регистрация цветового товарного знака небольшой компанией, не особо известной на рынке, может расцениваться как злоупотребление: правообладатель сможет потребовать у своих более известных конкурентов прекратить использование зарегистрированного цвета», — пояснила она.

На этом фоне большинство судебных споров из-за фирменных цветов касаются попыток компаний обжаловать отказ Роспатента регистрировать цвет. Тем не менее, случаи, когда компания пытается отстоять право на уже запатентованный цвет, есть. В 2017 году Shell подала в суд на «Петровскнефтепродукт» за использование красного и желтого цветов в оформлении автозаправок.

Поскольку у Shell был патент на фирменные цвета, суд обязал «Петровскнефтепродукт» убрать с заправок все обозначения, которые напоминают оформление Shell.

Фото на обложке: «Аэрофлот»