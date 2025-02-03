«Аэрофлот» внедрит ИИ в большую часть программного обеспечения

«Аэрофлот» планирует интегрировать искусственный интеллект в большую часть своего ПО. Для этого авиакомпания сотрудничает с лидерами рынка, в том числе со «Сбером», рассказал в интервью «России-24» глава перевозчика Сергей Александровский.

«Сейчас запускаем большой аудит наших процессов. Я думаю, что в значительной степени все, что связано с искусственным интеллектом, будет интегрировано в большинство нашего программного обеспечения», — заявил топ-менеджер. По его словам, ИИ планируется внедрить в рутинные процессы, управление коммерцией, топливной эффективностью и другие сферы.

В середине декабря в «Аэрофлоте» заявили, что намерены присоединиться к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Организация объединяет крупнейших игроков в сфере ИИ, включая «Яндекс», VK, «Сбер» и «Т-Банк».

Авиаперевозчик определил несколько перспективных направлений внедрения ИИ в авиаотрасли, включая разработку цифровых двойников. Это специальный программный комплекс, который виртуально дублирует основные процессы предприятия, позволяя их анализировать и оптимизировать, пояснили в «Аэрофлоте».

Также авиакомпания намерена использовать ИИ в автоматизированной системе управления доходами. В «Аэрофлоте» утверждают, что нейросети могут с высокой точностью прогнозировать спрос на авиаперелеты на глубину от трех дней до года, что позволит максимально задействовать емкости воздушных судов с оптимальным экономическим эффектом и оперативно реагировать на изменение спроса.

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