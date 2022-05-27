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Из «Аэрофлота» ушли еще два топ-менеджера

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Вслед за гендиректором и его заместителем из «Аэрофлота» ушли еще два топ-менеджера. За их отставку единогласно проголосовали все члены совета директоров авиакомпании.

Из «Аэрофлота» ушли еще два топ-менеджера

Об отставке двух топ-менеджеров «Аэрофлота» говорится в сообщении «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Оно опубликовано на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» и состав его правления покинули два заместителя генерального директора: Сергей Крылов – по информационным технологиям, и Василий Авилов – по административному управлению. Они уволились из авиакомпании 19 мая, говорится в документе.

Экс-гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов покинул компанию 23 марта. За несколько дней до его отставки из «Аэрофлота» ушел замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов.

12 апреля в офисе «Аэрофлота» прошли обыски. Одной из причин обыска стали высказывания бывшего замгендиректора «Аэрофлота» Андрея Панова, а также его позиция по специальной военной операции на Украине.  

В конце апреля «Аэрофлот» исключили из авиаальянса SkyTeam. Тогда же приложение авиакомпании пропало из магазина App Store.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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