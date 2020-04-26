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«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Аэрофлот» с 1 апреля сократил зарплаты руководства на 40%. Произошло это на фоне падения рынка из-за распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Аэрофлот» сократил зарплаты топ-менеджмента на 40%

«Принято консолидированное решение о добровольном сокращении зарплат руководства компании на 40% с 1 апреля», — рассказал официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Демин также отметил, что авиаперевозчик последовательно реализует программу сокращения затрат. Так компания отказалась от всех видов закупок, не связанных с производственной деятельностью, оптимизацией затрат и безопасностью. 

«Отменены, в том числе, все закупки автомобильного транспорта, мы отказались от всех медийных контрактов и рекламы в СМИ. Закупается только самое необходимое», — отметил представитель «Аэрофлота».

Сокращение коснется только зарплат, но не бонусов топ-менеджеров. К примеру, в 2019 году руководители ГК «Аэрофлот», куда помимо одноименной компании входят «Россия», «Победа» и «Аврора», получили вознаграждение в размере 2,138 млрд рублей. Это общая сумма зарплат и бонусов, пишет РБК.

Фото: Nikolay Antonov / Shutterstock

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